Twente'de 'sezonun en iyisi' seçildi

Hollanda'nın Twente takımında forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal, takımında sezonun en iyi oyuncusu seçildi.
Hollanda'nın Twente takımında forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal, takımında sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Bursaspor'un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce Manchester City'e transfer olan Enes Ünal, kiralık olarak gittiği Hollanda Ligi ekiplerinden Twente'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon forma giydiği 32 maçta 18 gol atıp 3 de asist yapan genç oyuncu, kırmızı-beyazlı takımda sezonun en iyi futbolcusu seçildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.