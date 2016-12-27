Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da eski futbolcuların yer aldığı yeni yönetim bir mesaj yayımladı.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da eski futbolcuların yer aldığı yeni yönetim bir mesaj yayımladı.

Tuzlaspor'un geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurulunda futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de birçok ekipte forma giyen Murat Erdoğan başkan seçildi. Murat Erdoğan başkanlığındaki yeni yönetimde, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk gibi isimler yer aldı. Yönetimden bugün yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu projeye çok önem verildiği belirtilerek, Türk futboluna örnek olacak işlere imza atılmak istendiği vurgulandı.

Tuzlaspor'un yeni yönetiminden yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere Tuzlaspor için bir süredir yapmış olduğumuz görüşmeler, Sayın Başkan Şadi Yazıcı'nın da onayı ile sonuçlanmış ve geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Kongre ile Yönetimi devir almış bulunuyoruz. Biz, bir dönem Türk Futbolu'na hizmet etmiş isimler olarak bir araya geldik ve en iyi bildiğimiz işi, bilgi birikimimizle beraber Yönetim kademesinde de yapabileceğimizi göstermek için yola çıkıyoruz.

Bu amaçla, Murat Erdoğan, Ümit Davala, Yıldıray Baştürk, Cihan Haspolatlı, Ömer Erdoğan ve manevi destekçimiz Hamit Altıntop ile bir araya gelerek bir zamanlar sahada omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi Tuzlaspor adına vermek için sorumluluk aldık.

Türkiye'de ilk defa hayata geçirilecek olan çok önem verdiğimiz bu proje ile Türk Futbolu'nda örnek olacak işlere imza atmak istiyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızın hedefinde Tuzlaspor'a ve bu güzel ilçeye katkı yapmak, sonrasında ise Türk Futbolu'na hizmet etmek var.

Bu anlamda, yardımlarını esirgemeyen ve manevi desteğini hep görmek istediğimiz Tuzla Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcı'ya teşekkürlerimizi sunar, Tuzlaspor adına yakışır işleri birlikte yapmak istediğimizi belirtiriz.

Önümüzdeki günlerde, hedeflerimizi ve projelerimizi daha detaylı paylaşacağımızı bildirir, kamuoyunun ilgisine teşekkür ederiz."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Öğrenci servislerine tam kontrol
Kışla birlikte işleri de açıldı
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Öğrenci servislerine tam kontrol
Öğrenci servislerine tam kontrol
Kışla birlikte işleri de açıldı
Kışla birlikte işleri de açıldı
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj
Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj
2016'nın son zabıta semineri yapıldı
2016'nın son zabıta semineri yapıldı
Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı
Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı
Kocasinan'da el emekleri Halep için
Kocasinan'da el emekleri Halep için
Silivri'de ilk darbe duruşması başladı
Silivri'de ilk darbe duruşması başladı
Erdemli'nin tanıtımına Kızkalesi Koşusu ile destek
Erdemli'nin tanıtımına Kızkalesi Koşusu ile destek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English