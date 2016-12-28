Tuzlaspor-Galatasaray maçı CANLI ANLATIM

STAT: Başakşehir

SAAT: 20:30

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: ATV

TUZLASPOR: 0 - 0 :GALATASARAY



17. dakika: Josue'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yasin kaleci Bekir'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Topla oynama oranları: Tuzlaspor %52 Galatasaray %48

16. dakika: Bülent serbest vuruşta kaleyi düşündü. Onun şutu kaleci Cenk'te kaldı. Galatasaray tehlikeli geldi. Orta sahada Sadık'tan topu alan Yasin Josue'ye pasını verdi. Josue'nin şutu kaleci Bekir'de kaldı.

15. dakika: Arif'in kullandığı korneri Galatasaray savunması karşıladı. Devam eden atakta topu alan Arif yerde kaldı. Tuzlaspor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

14. dakika: Bruma Doğan'a faul yaptı. Tuzlaspor serbest vuruş kullanacak. Arif'in kullandığı serbest vuruşta Semih topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Tuzlaspor bu kez korner kullanacak.

13. dakika: Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen pasta Cenk kalesini terk ederek Ozan'dan önce topa müdahale etti.

12. dakika: Hızlı gelişen Tuzlaspor atağında Kıvanç'ın uzaktan şutu yandan dışarıya gitti. Gelişen Tuzlaspor atağında Kıvanç'ın sol kanattan ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

11. dakika: Sadık rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi. Alper Ulusoy oynayın dedi.

10. dakika: Tuzlasporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Sadık ilerde hareketlenen Arif'i düşündü ancak top oldukça hızlı.

9. dakika: Sadık Linnes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Tuzlaspor serbest vuruş kullanacak.

8. dakika: Galatasaray ilk dakikalardaki Tuzlaspor baskısını kırdı ve tehlikeli atak geliştirmeye başladı.

7. dakika: Bruma sol kanatta rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı ancak savunma bu ortayı karşıladı.

6. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Hamit uzaktan şansını denedi. Onun şutu dışarıya gitti.

5. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Kerem rakibinden sıyrılmak isterken rakibine faul yaptı ve top Tuzlaspor'a geçti.

4. dakika: Hamit sağ kanatta harketlenen Yasin'i düşündü ancak savunma zamanında araya girdi ve top kaleci Bekir'de kaldı. Hızlı gelişen Tuzlaspor atağında Ozan Linnes'ten sıyrıldıktan sonra pasını Sadık'a vermek istedi ancak savunma araya girdi.

3. dakika: Tuzlaspor karşılaşmaya ön alanda pres yaparak başladı.

2. dakika: Arif rakiplerinden sıyrılarak şut çekmek istedi ancak Chedjou yine zamanında araya girdi.

1. dakika: Gelişen Tuzlaspor atağında Kıvanç savunmanın arkasına koşu yapan Arif'i düşündü ancak Aurelien Chedjou zamanında müdahale ederek tehlikenin büyümesine engel oldu.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Karşılaşma öncesi taraftarlar 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' tezahüratı yapıyor.

Maçtan Önce: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İstiklal Marşımız...

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

GALATASARAY: Genk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem

YEDEKER: Eray, Eren, Sneijder, Hakan, Carole, Gökay, Birhan

TEKNİK DİREKTÖR: Riekerink

TUZLASPOR: Ferhat, Bülent, Volkan, Orkun, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan

YEDEKLER: Muhammed, İbrahim, Okan, Nihat, Oğuz, Melik, Tolunay

TEKNİK DİREKTÖR: Aydın Kaldırım