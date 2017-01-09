Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup sanatçı, farklı türde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanında av yasağı getirilmesini istedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup sanatçı, farklı türde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanında av yasağı getirilmesini istedi.

Tuzla sulak alanında bir araya gelen grup adına emekli binbaşı ve heykeltıraş sanatçısı Namık Kemal Arıkan bir açıklama yaptı. Arıkan, "Burada bu silahlar takozsuz, kuralsız, otomatik ve seri olarak sabaha kadar göçmen kuşlar burada avlanıyorlar. Tabii ki yaban ördeği avlarken flamingoyu vuruyor, yalı çapkınını vuruyor, allı turnaları vuruyor, pelikanları vuruyorlar. Bu bölge dünyanın en güzel yeri, buradan daha güzel bir yer olamaz. Çünkü dünyanın her tarafından bu kuşlar buraya yaşamlarının geri kalanı, kışın en soğukta burada yaşamak için geliyorlar ama maalesef bu gelen dostlarımızı burada katlediyoruz. Sabahlara kadar biz bunların silah seslerinden bütün arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız, komşularımız, çevrelerimiz bu çığlıklar, bu mermi sesleri içerisinde uyumamız, sanat yapmamız, bir şey üretmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Gözyaşlarına boğuldu

Av yasağı gelene kadar ressamlığı bırakacağını ve sanat yapmayacağını ifade eden Ressam Süheyla Akman, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "28 yıldan beri resim çalışıyorum. Bu köyü çok beğendim, çok sevdim, buraya taşındım. Bu gölün hemen karşısında oturuyorum ama tam resim yapmaya başlayacağım zaman başlıyor silah sesleri. Ben ona çok üzülüyorum, sanatımı üretemiyorum, çok acı bir şey. Sabaha kadar ateş ediyorlar, bütün gün ateş ediyorlar. Bakın şimdi yine ateş ediyorlar. Lütfen yardımcı olun, bu hayvanların katliamı dursun. Çok üzülüyoruz, sanatımızı üretemiyoruz. Lütfen yardımcı olun av yasağı gelsin artık" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sobadan ölüm sızdı: 3 ölü
Hastane sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler
Antalya'da gece kadınlara durak zorunluluğu kalkıyor
Başkan Toçoğlu Antalya'dan şampiyonluk sözü aldı
Silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu
CHP PM toplantısından 'direniş' kararı çıktı
CHP PM toplantısından 'direniş' kararı çıktı
Yarın tatil olan illerin listesi! 9 Ocak valilik kararları...
Yarın tatil olan illerin listesi! 9 Ocak valilik kararları...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sobadan ölüm sızdı: 3 ölü
Sobadan ölüm sızdı: 3 ölü
Hastane sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
Hastane sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler
Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler
Antalya'da gece kadınlara durak zorunluluğu kalkıyor
Antalya'da gece kadınlara durak zorunluluğu kalkıyor
Başkan Toçoğlu Antalya'dan şampiyonluk sözü aldı
Başkan Toçoğlu Antalya'dan şampiyonluk sözü aldı
Silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
Silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi
Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi
ERÜ'de emeklilik töreni
ERÜ'de emeklilik töreni
Ambulans yolda kalınca devreye belediye ekipleri girdi
Ambulans yolda kalınca devreye belediye ekipleri girdi
Antalya'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Antalya'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Kahraman şehit polis için taziye ziyareti
Kahraman şehit polis için taziye ziyareti
Başkan Türel'den Sayıştaya eleştiri
Başkan Türel'den Sayıştaya eleştiri

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English