07.01.2017 19:39 Tuzla Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Tuzla Belediye, çift vardiya çalışan 60 personeli, 16 kar küreme ve tuzlama aracıyla karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediyesi, yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını yaşadıkları bölgede mama ile beslemeyi de sürdürüyor. Tuzla Belediye, çift vardiya çalışan 60 personeli, 16 kar küreme ve tuzlama aracıyla karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediyesi, yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını yaşadıkları bölgede mama ile beslemeyi de sürdürüyor.



Tuzla Belediyesi, hafta içinde başladığı buzlanma seferberliği kar yağışı ile birlikte yerini karla mücadeleye bıraktı. Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda hazır bekleyen ekipler, 6 Ocak 2017 Cuma günü akşam saatlerinde ilk kar yağışı ile harekete geçti. Tuzla Belediyesi'nin şoför, iş makinesi operatörü, teknik personel ve işçilerden oluşan 60 kişilik ekibi, 3 kar küreme aracı, 2 adet greyder, 5 adet beko loder, 6 adet kamyonet ile çalışmalara başladı. İlçenin özellikle deniz seviyesinden yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışında ana caddeler ve sokakların açık tutulmasına özen gösteren ekipler, küreme ve tuzlama ile yolların günün her saatinde ulaşıma açık kalmasını sağladı. Tuzla Belediyesi karla mücadele ekibi, yolların açık tutulması için ilk 24 saatte 550 ton tuz kullandı.



Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor



Tuzla Belediyesi bir yandan karla mücadelesini sürdürürken bir yandan da sokak hayvanlarının aç kalmaması için ekip sayısını arttırdı. Tuzla Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ve kedi evlerinde, sokaklarda yaşayan hayvanları elleriyle besledi. Sahilden Akfırat'a kadar tüm ilçede sokak hayvanlarını besleyen ekipler, göreve 24 saat devam ediyor.



"24 Saat hizmetteyiz"



24 saat hizmet veren Tuzla Belediyesi, 444 0 906 Numaralı İletişim Merkezi'ne yapılan tüm başvurular ve talepleri ilgili birime ileterek çözüm sağlıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, karla mücadele ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu vurguladı. Tuzla halkına kesintisiz hizmet sunduklarını ve zamanında alınan tedbirlerin yaşamı kolaylaştırdığına değinen Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak 24 saat hizmetteyiz. Bize ulaşan tüm talepleri anında değerlendiriyoruz. Tuzla halkının olumsuz bir durum yaşamaması için seferberliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

