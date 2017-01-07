Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tuzla Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tuzla Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Tuzla Belediye, çift vardiya çalışan 60 personeli, 16 kar küreme ve tuzlama aracıyla karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediyesi, yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını yaşadıkları bölgede mama ile beslemeyi de sürdürüyor.

Tuzla Belediye, çift vardiya çalışan 60 personeli, 16 kar küreme ve tuzlama aracıyla karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediyesi, yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını yaşadıkları bölgede mama ile beslemeyi de sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi, hafta içinde başladığı buzlanma seferberliği kar yağışı ile birlikte yerini karla mücadeleye bıraktı. Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda hazır bekleyen ekipler, 6 Ocak 2017 Cuma günü akşam saatlerinde ilk kar yağışı ile harekete geçti. Tuzla Belediyesi'nin şoför, iş makinesi operatörü, teknik personel ve işçilerden oluşan 60 kişilik ekibi, 3 kar küreme aracı, 2 adet greyder, 5 adet beko loder, 6 adet kamyonet ile çalışmalara başladı. İlçenin özellikle deniz seviyesinden yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışında ana caddeler ve sokakların açık tutulmasına özen gösteren ekipler, küreme ve tuzlama ile yolların günün her saatinde ulaşıma açık kalmasını sağladı. Tuzla Belediyesi karla mücadele ekibi, yolların açık tutulması için ilk 24 saatte 550 ton tuz kullandı.

Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor

Tuzla Belediyesi bir yandan karla mücadelesini sürdürürken bir yandan da sokak hayvanlarının aç kalmaması için ekip sayısını arttırdı. Tuzla Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ve kedi evlerinde, sokaklarda yaşayan hayvanları elleriyle besledi. Sahilden Akfırat'a kadar tüm ilçede sokak hayvanlarını besleyen ekipler, göreve 24 saat devam ediyor.

"24 Saat hizmetteyiz"

24 saat hizmet veren Tuzla Belediyesi, 444 0 906 Numaralı İletişim Merkezi'ne yapılan tüm başvurular ve talepleri ilgili birime ileterek çözüm sağlıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, karla mücadele ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu vurguladı. Tuzla halkına kesintisiz hizmet sunduklarını ve zamanında alınan tedbirlerin yaşamı kolaylaştırdığına değinen Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak 24 saat hizmetteyiz. Bize ulaşan tüm talepleri anında değerlendiriyoruz. Tuzla halkının olumsuz bir durum yaşamaması için seferberliğimizi sürdürüyoruz" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Akhisar'da otobüs şarampole yuvarlandı
Aldığı telefon arıza yaptı, kamyonla mağazaya daldı
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Kaybolan çiftin aracı bulundu
Bilecik Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
3 yeni KHK yayımlandı
3 yeni KHK yayımlandı
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Akhisar'da otobüs şarampole yuvarlandı
Akhisar'da otobüs şarampole yuvarlandı
Aldığı telefon arıza yaptı, kamyonla mağazaya daldı
Aldığı telefon arıza yaptı, kamyonla mağazaya daldı
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Kaybolan çiftin aracı bulundu
Kaybolan çiftin aracı bulundu
Bilecik Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
Bilecik Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
Adana Demirspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
Adana Demirspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
Telefonu arıza yapınca, mağazaya kamyonla daldı
Telefonu arıza yapınca, mağazaya kamyonla daldı
Sarıkamış şehitleri için meşaleli kayak gösterisi
Sarıkamış şehitleri için meşaleli kayak gösterisi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English