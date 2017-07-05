Tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Tunceli'nin Samanlı Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Tunceli'nin Samanlı Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 5 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen 'Şehit J.Uzm.Çvş. Serdar YILDIRIM-81' operasyonu kapsamında ilimiz merkez Samanlı Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilmiş, patlatılmaya hazır vaziyette 1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine 25 kilogram amonyum nitrat ve 25 kilogram alüminyum tozu ile güçlendirilmiş EYP düzeneği tespit edilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği, üzerinde yapılan inceleme işlemine müteakip Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

(Ercan Topaç /İHA)