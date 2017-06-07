Tuvalette mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta tuvalette mahsur kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kahramanmaraş'ta tuvalette mahsur kalan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

İsa Divanlı Mahallesi 10. Sokak üzerinde yaşayan Zeynep B., annesinden habersiz tuvalete girdi. Kapının kapandığı fark eden aile çocukları kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tuvaletin kapısını keserek çocuğu çıkardı. Zeynep B., ailesine teslim edilirken, itfaiye ekipleri anne babaları bu konularda daha dikkatli olması noktasında uyardı.

(Muhammet Özer /İHA)