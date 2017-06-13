Tuvalete düşen cep telefonu uğruna kolundan oluyordu
Erzurum'da bir hastanede tuvalet deliğine düşen cep telefonunu çıkartmaya çalışan adamın kolu sıkıştı. Vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erzurum'da bir hastanede tuvalet deliğine düşen cep telefonunu çıkartmaya çalışan adamın kolu sıkıştı. Vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, her gün onlarca olaya müdahale ediyor. Özellikle Erzurum genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Erzurum İtfaiyesi, bu sefer de tuvalet deliğine kolu sıkışan vatandaşı kurtardı. Hastanede tuvalete düşürdüğü telefonu almak isteyen adam, kolu tuvalet deliğine sıkışınca vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu hemen hastane personeline ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu tuvaleti kırarak genç adamın kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Kolu kurtarılan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür ederek tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.