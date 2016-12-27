27.12.2016 10:44 Tuvalet pozisyonu idrar yolu iltihaplarını önlüyor

Birçok çocuğun yanlış tuvalet pozisyonu ve yanlış alışkanlıklar nedeniyle mesanesini ve bağırsaklarını tam boşaltamadığını ve bu yüzden çeşitli ürolojik ve bağırsak problemleriyle karşılaştığını belirten Koru Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yunus Kibar, çocuğun oturur pozisyonda işemesinin en ideal olduğunu söyledi. Birçok çocuğun yanlış tuvalet pozisyonu ve yanlış alışkanlıklar nedeniyle mesanesini ve bağırsaklarını tam boşaltamadığını ve bu yüzden çeşitli ürolojik ve bağırsak problemleriyle karşılaştığını belirten Koru Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yunus Kibar, çocuğun oturur pozisyonda işemesinin en ideal olduğunu söyledi.



Klozete oturduğunda öncelikle ayakların yere değmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yunus Kibar, ayakları yere değmeyen çocuklar için basamak veya tabure gibi destekler kullanılabilineceğini ifade etti. Prof. Dr. Yunus Kibar, "Çocuğun sırtı düz, sırtı ve uylukları arasında kabaca 90 derecelik bir açı olmalıdır" dedi.



İşemenin ertelenmemesi ve idrarın son ana kadar bekletilmemesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Yunus Kibar, çok sıkışma hissinden önce mutlaka idrara gidilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Kibar, "Bu özellikle de oyuna ve bilgisayara dalan ve işemeyi erteleyen çocuklarda önemlidir. Aksi takdirde taşma şeklinde idrar kaçırmaları olabilir. Bu konunun bir diğer önemi, özellikle de kız çocuklarında zamanla tembel mesane adı verilen bir patolojiye neden olmasıdır. Bu çocuklar günde sadece 1-2 kez idrara çıkmakta, mesane kapasiteleri yaşlarına göre olması gerekenden 2-3 kat fazla hacme ulaşabilmekte, mesanelerini işeme sonrasında tam boşaltamadıklarından bu durum zamanla böbrek yetmezliğine bile sebep olabilmektedir. Bu konunun önemle üzerinde durulmalı ve çocukların belirli aralarla idrarları olmasa dahi tuvalete gitmeleri teşvik edilmelidir" ifadelerini kaydetti.



Kız çocuklarının özellikle de kilolu olanların işeme anında iç çamaşırlarını dizlerinin altına kadar indirmesi, erkek çocukları ise fermuar veya düğmelerini tamamen açtıktan sonra oturması gerektiğini anlatan Koru Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yunus Kibar Prof. Dr. Yunus Kibar, "Her iki cins uyluklarını iyice yanlara açtıktan sonra işemelidirler" bilgisini verdi.



"Çişini aniden sonlandırmamalı ve bitene kadar sabırla beklemelidir"



Çocuğun işeme için acele etmemesi gerektiği, uygun bir işeme yapabilmesi ve gevşeyebilmesi için zaman gerektiğinin kendisine anlatılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yunus Kibar, "Buna yardımcı olması için işeme anında çocuğunuzun şarkı söylemesini veya ritmik sayı aymasını önerebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz pelvik taban kaslarını daha rahat gevşetecektir" dedi.



"Çocuk işerken çok ıkınmamalı, çişini aniden sonlandırmamalı ve çişi bitene kadar sabırla beklemelidir" diyen Prof. Dr. Kibar, işeme bittikten sonra da çocukların hemen kalkmamaları ve biraz daha bu pozisyonda kalmalarının öğretilmesi gerektiğini ifade etti.



Bunun mesanede idrar kalmaması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yunus Kibar, "Bunun için çocuğunuza her işemeden sonra 20'ye kadar ritmik saydıktan sonra kendilerini kontrol etmeleri, eğer varsa çişlerini yeniden yapmaları ve ondan sonra klozetten kalkmaları öğretilmelidir" açıklamasında bulundu.



İşeme ve dışkılama sonrası, ilgili bölgelerin temizliğinin idrar yolu enfeksiyonu açısından oldukça önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yunus Kibar, "Kız çocuklarında bu temizliğin önden arkaya doğru yapılması gerektiği öğretilmelidir. Tuvaleti kullandıktan sonra mutlaka ellerin yıkanması gerektiği çocuğa küçük yaşlardan itibaren verilmelidir. Çocuğun çamaşırı ıslandığında mutlaka temizi ile değiştirilmesi sağlanmalıdır. Çocuğun çamaşırının ıslandığının farkına varması ve bundan rahatsızlık duyması gerektiği öğretilmelidir" ifadelerini kaydetti.



"Tuvalet eğitimine başlama yaşı çocuğun bireyselliğini ve bağımsızlığını ortaya koyma dönemine rastlar"



Çocuğun 1.5 ile 2.5 yaş arası dönemimin bu iş için en uygun olduğu dönem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yunus Kibar, "Çocuk 2 saat kadar kuru kalabiliyor, altı kirlendiğinde rahatsız oluyor ve öncesinde de yüz, mimik ve duruş ile işaretlerini verebiliyor, tuvalette veya oturakta güvenli bir şekilde oturabiliyor ve ara sıra öğle uykularından da kuru kalkabiliyor ise tuvalet eğitimine hazır demektir" dedi.



3 ile 6 aylık bir tuvalet eğitiminin etkili bir şekilde sonuç vermesi beklendiğini, ancak gece ıslatmalarının devam edebildiğini ifade eden Prof. Dr. Yunus Kibar, "Gündüz tuvalet kullanma alışkanlığı kazansa da, gece ıslatmalarının 5-6 yaşına kadar devam ettiği görülür. Genellikle 6 yaşından sonra, çocuğun hem gündüz hem gece kuru kalması ve tuvalet alışkanlığı kazanmış olması beklenir. Tuvalet eğitimine başlama yaşı çocuğun bireyselliğini ve bağımsızlığını ortaya koyma dönemine rastlar. Bu dönemde inatlaşma, zorlayıcı ve baskıcı tutumlar çocuğun kendi kontrolünde olan bu beceriyi öğrenmemesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Yunus Kibar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu dönemden daha önce ya da daha sonra verilen eğitim ileriki dönemlerde çocuklarda uyum ve davranış bozukluklarına yol açabileceği gibi, bu eğitimi almasını da zorlaştırabilir. Literatürde çelişkili raporlar olsa da tuvalet eğitimine çok erken başlamak çocuğun yetersiz mesane kontrolüne ve dolayısıyla da idrar yolu enfeksiyonuna, çocukta uygunsuz dışkılama problemlerine; çok geç başlamak sıkışma tipi idrar tutamamaya, idrar yolu enfeksiyonlarına, özgüven ve bağımsızlık becerilerinin gelişiminde olumsuzluklara neden olabilir."

