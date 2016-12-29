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Tütüncü'den Suriyeli çocuklara yeni yıl hediyesi
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Tütüncü'den Suriyeli çocuklara yeni yıl hediyesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de yaşayan 143 Suriyeli çocukla bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de yaşayan 143 Suriyeli çocukla bir araya geldi.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesinde yaşayan 143 Suriyeli mülteci çocuğa eğitim, kışlık giyim ve spor malzemelerinden oluşan hediyeler verdi. Yaklaşık 1,5 ay önce 2 katlı bir harabe binada Suriyeli öğretmenler tarafından eğitim gören Suriyeli çocukları ziyaret eden Başkan Tütücü, bu manzara karşısında duygulanmış ve hemen durumlarının düzeltilmesi için harekete geçmişti. Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşen Tütüncü, Suriyelilerin devlet okullarında eğitim-öğretim hayatına devam etmelerini sağlamıştı.

Sağlıklı ortamlarda büyüyeceksiniz

Kepez'deki çeşitli devlet okullarına kayıtları yapılmış olan bu çocuklar ile öğretmenleri, Kepez Belediyesi Meclis Salonu'nda Tütüncü'ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Çocuklar bu ziyarette dualar okudu. Bir Suriyeli öğretmen de, çocuklarla birlikte yazdıkları şiiri okudu. Tütüncü, "Siz bizim çocuklarımızsınız. Sizin en güzel şekilde yaşamanız ve okumanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm dünya sizi unutsa, üzerinize bombalar yağdırsa, Türkiye Cumhuriyeti sizi asla yalnız bırakmayacak. Kepez'deki tüm Suriyeli çocuklara yardım elimizi uzatıyoruz. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Her türlü ihtiyaçlarınızı, eğitim malzemelerinizi, kışlık ihtiyaçlarınızı giderdik. Sağlık yönünden de takip edeceğiz ve sağlıklı ilgili tüm tetkikleri yaptıracağız. Sağlıklı ortamda sağlıklı büyüyeceksiniz. Sizler bizim evlatlarımızsınız, kardeşlerimizsiniz, size bu şekilde ilgiyi alakayı göstereceğiz."

Sizler şanslısınız

Misafirlerine savaşın içinden Antalya'ya sığınan savaşın şanslı çocuklar olduklarını söyleyen Tütüncü, "Aylan bebek, Ümran bebek sizin kadar şanslı değildi. Bu belediyedeki ağabeyleriniz ve ablalarınız sizi bağrına basacak" dedi.

Gezi programı da hediye etti

Konuşmasının sonunda Suriyeli çocuklardan derslerine çok çalışmalarını ve Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmelerini isteyen Tütüncü, bunun için Türkçe ve Arapça söz aldı. Her türlü imkansızlıkları giderme sözü veren Tütüncü, "Derslerinize iyi çalışacaksınız ve insanlığa faydalı birer yetişkin olacaksınız. Sizleri önümüzdeki günlerde Antalya'nın güzel tesislerinde misafir edeceğiz. Çeşitli eğlence mekanlarında, parklarında doya doya eğleneceksiniz. Ben de bu programlarda sizinle birlikte olacağım" diye konuştu.

Yüzlerinde gülücük istiyoruz

Suriye'den gelip hafızlığa çalışan çocuklara belediyenin modern dersliklerinde bu eğitimlerini devam ettirme fırsatı da sunduklarını açıklayan Tütüncü, onlara çok farklı sosyal ortamlar da hazırladıklarını söyledi. Hafta sonlarında çocukları çeşitli sosyal, kültürel mekanlarında misafir ettiklerini belirten Tütüncü, "Bir nebze de olsa onların yüzünde gülücük oluşturabilmek için, onları daha güzel ortamda buluşturabilmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz."
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