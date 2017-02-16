16.02.2017 15:03 Tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri

Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu(TAPDK) tarafından 2016 tütün ürünleri satış ve tüketim istatistiklerine göre, Türkiye'de 2016 yılında 105,5 milyar adet sigara tüketimi gerçekleşti. 2015 yılına göre ülkemizde satılan sigara miktarında yüzde 2,21 oranında artış oldu. Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu(TAPDK) tarafından 2016 tütün ürünleri satış ve tüketim istatistiklerine göre, Türkiye'de 2016 yılında 105,5 milyar adet sigara tüketimi gerçekleşti. 2015 yılına göre ülkemizde satılan sigara miktarında yüzde 2,21 oranında artış oldu.



İÇ PİYASAYA ARZ EDİLEN SİGARA VE MAKARON TOPLAMI 124,5 MİLYAR ADET

Nargilelik tütün üretiminin yüzde 190,71 oranında artış ile 2 bin 88 ton olarak gerçekleşmesi, iç satışının yüzde 18,1 oranında artması, karşı karşıya olduğumuz büyük sağlık tehditinin bir başka göstergesi. Kayıtlı sarmalık kıyılmış tütün üretimi de bir önceki yıla göre yüzde 109,45 oranında artarak 211 ton, Sarmalık kıyılmış tütünün iç satış ise yüzde 126,28 oranında artarak 192 ton oldu.



GÜNDE 17 MİLYON PAKET SİGARAYA ORTALAMA 150 MİLYON TL HARCANIYOR

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin mamül sigara ihracatı yüzde 5,69 artarken, tütün firmalarının üretimde yüzde 86,67 oranında ithal, yüzde 13,33 oranında yerli tütün kullanmaları dikkat çekti.



DAĞLI: TÜTÜK KONTROLÜ POLİTİKALARINDAKİ SAMİMİYET VE AZİM SÜRDÜRÜLMELİDİR

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Sağlığa Evet Derneği olarak tütün tüketimindeki artıştan büyük üzüntü duymaktayız. 1996 yılında tütün ürünlerinin reklamının yasaklanması ile başlayan mücadelemiz, 2009 yılında dumansız hava sahası uygulaması ile ivme kazanmıştı. 2009-2010 arasında yüzde 13 tüketim azalması oldu ancak, 2012 yılından itibaren tüketim yeniden artmaya başladı. Uzun yıllar halkımızın sağlığını korumak için emek harcayan bizler hukuksal eksiklerin tamamlanması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi odaklı acil önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de, "İnsanımızı sağlığından ederek ekonomiye katılımını engelleyen, harcama potansiyelini diğer sektörlerden kendine çeken, ekonomiye katkı sunduğu söylemleri altında aslen ülkemizin ekonomik kaynaklarını tüketen sektör ile mücadele zamanıdır" diye belirtti.



"HASTALIĞI TEŞHİS EDİP TEDAVİ ETME ZAMANIDIR"

Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız ise, "Dumansız hava sahası denetimindeki aksaklıkların giderilmesi, kamu bilgilendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi, bağımlılık tedavisinin ücretsiz yapılması, tütün endüstrisinin salgın etkeni olarak tanımlanması kaçınılmazdır" dedi.



