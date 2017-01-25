Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel ile Gültan Kışanak hakkında toplam 385 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılanmasına başladı.

DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel ile Gültan Kışanak hakkında toplam 385 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılanmasına başladı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Tuncel katılmazken, Kışanak tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Kimlik tespitinin ardından görüşünü açıklayan savcı, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Savcının görüşün ardından SEGBİS üzerinden savunma yapan Kışanak, "Bu suçlamaların tamamı 5-6 yıl öncesine dayanan iddialardır. Madem bunlar suç konusu ise neden zamanında gerekli hukuki süreç işletilmeli. Bunların hiçbiri sonradan ortaya çıkmış deliller değildir. Bunlar suç teşkil ediyorsa neden 5 yıl beklendi neden zamanında soruşturma açılmadı. Konuşmalarımda suçu teşvik eden, şiddeti içeren tek bir kelime bile yoktur" dedi.

Kışanak'ın savunması ardından söz alan avukatlar, müvekkillerinin yaptıkları siyasi parti faaliyetlerinin yargılama konusu yapıldığını, müvekkillerinin beraatını talep etti.

Savunmaların mahkeme heyeti, Tuncel ve Kışanak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

(Aydın Yorat/İHA)