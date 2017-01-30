Tutak Belediye Başkanı tutuklandı

Ağrı'nın Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Ağrı'nın Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 23 Ocak 2017 tarihinde Tutak İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen terör operasyonu kapsamında Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk ile birlikte 3 kişi, 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan tutuklandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.