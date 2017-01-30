Tutak Belediye Başkanı tutuklandı

Ağrı'nın Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Ağrı'nın Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

23 Ocak 2017 tarihinde Tutak İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen terör operasyonu kapsamında Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk ile birlikte 3 kişi, 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan tutuklandı.

