07.01.2017 23:14 Tut İlçesinden yardım tırı yola çıktı

Adıyaman Sivil Toplum Platformu tarafından başlatılan 'Halep'e Yol Açın' kampanyası kapsamından Tut ilçesinden 1 tır dolusu yardım Suriye'ye doğru yola çıktı. Adıyaman Sivil Toplum Platformu tarafından başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamından Tut ilçesinden 1 tır dolusu yardım Suriye'ye doğru yola çıktı.



Adıyaman Sivil Toplum Platformu tarafından başlatılan ve Tut İlçesinde İnsani Yardım Vakfı İHH Tut İlçe Temsilciliği tarafından yürütülen yardım kampanyası son buldu. Kampanya kapsamında battaniye, giyim, un ve kuru gıdadan oluşan 1 tır dolusu yardım dualar eşliğinde önce Adıyaman'a oradan da Suriye'ye uğurlandı.



Tut Ulu Cami yanında düzenlenen uğurlama törenine Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, Milli Eğitim Müdürü Talip Dönmez, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, İl Encümeni Fahri Bozdağ, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Mustafa Uyar, İHH Tut İlçe Temsilcisi Hasan Aslan katıldı.



İHH Tut İlçe Temsilcisi Hasan Aslan yaptığı açıklamada, İHH'nın Suriye'de düzenli olarak 33 bin 700 kişiye yardım yaptığını belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

