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TUSKON iddianamesi savcılığa iade edildi
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TUSKON iddianamesi savcılığa iade edildi

FETÖ'ye finansman sağladıkları iddiasıyla TUSKON ve üye şirketlerine yönelik aralarında Fetullah Gülen ve ünlü iş adamlarının da bulunduğu 86 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame iade edildi.

FETÖ'ye finansman sağladıkları iddiasıyla TUSKON ve üye şirketlerine yönelik aralarında Fetullah Gülen ve ünlü iş adamlarının da bulunduğu 86 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame iade edildi.
TUSKON ve üye şirketlerine yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 86 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Başsavcılıkça onaylanarak İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.
İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi soruşturma savcılığına iade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 120 sayfalık iddianamede, 1 numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gösterilmişti.
İddianamede firari şüphelilerden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenmişti.
İddianamede aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü,İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer, Salih Zeki Azak, Semih Sadır, Tolga Güven, Yüksel Nalbant ve Süleyman Düzgün'ün de bulunduğu diğer 83 iş adamının "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
Soruşturma aşamasında tutuklanan İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın, hastalığı gerekçe gösterilerek tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.
(Başak Akbulut / İHA)

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