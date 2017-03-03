Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD Yönetim Kurulu heyetini kabul etti. Başbakan Yıldırım, TÜSİAD Yönetim Kurulu heyetini kabul etti. Başbakanlık Resmi Konutu'nda yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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