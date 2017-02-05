TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz

Bilecik, Avrupa ve ABD'de büyümenin hızlandığını, bunun küresel ekonomi, dolayısıyla Türkiye'nin ihracatı açısından olumlu bir gelişme olduğunu, dış talebin artmasının, bu yıl ekonomide olabilecek en iyi senaryo olduğunu gözlemlediklerini bildirdi.

''EKONOMİYE GÜVENİMİZ SONSUZ''

TÜSİAD Başkanı Bilecik, 2017'de de zorlukların bir süre devam edebileceğini ancak Türkiye'nin ve ekonomisinin potansiyeline güvendiklerini, bu potansiyeli TÜSİAD olarak her fırsatta hem yurt içi hem de yurt dışı ziyaretlerde dile getirdiklerini, Türkiye'yi daha iyi anlatmaya gayret ettiklerini söyledi. Bilecik, "Türkiye'nin güçlü ekonomisine, insan kaynağına ve potansiyeline güvenimiz sonsuz." dedi.