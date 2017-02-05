Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz

TÜSİAD yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik,''Ülkemizin potansiyeline güvenmeli ve kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz.' dedi.

Bilecik, Avrupa ve ABD'de büyümenin hızlandığını, bunun küresel ekonomi, dolayısıyla Türkiye'nin ihracatı açısından olumlu bir gelişme olduğunu, dış talebin artmasının, bu yıl ekonomide olabilecek en iyi senaryo olduğunu gözlemlediklerini bildirdi.

''EKONOMİYE GÜVENİMİZ SONSUZ''

TÜSİAD Başkanı Bilecik, 2017'de de zorlukların bir süre devam edebileceğini ancak Türkiye'nin ve ekonomisinin potansiyeline güvendiklerini, bu potansiyeli TÜSİAD olarak her fırsatta hem yurt içi hem de yurt dışı ziyaretlerde dile getirdiklerini, Türkiye'yi daha iyi anlatmaya gayret ettiklerini söyledi. Bilecik, "Türkiye'nin güçlü ekonomisine, insan kaynağına ve potansiyeline güvenimiz sonsuz." dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kadınların bitmeyen çilesi: Eşeklerle su taşıyorlar
Ege'de 46 kaçak göçmeni taşıyan bot battı
Sadakatsizlik geni bulundu
İşte Başakşehir maçında sakatlanan oyuncuların durumu
El Bab'taki stratejik köy DEAŞ'tan alındı
Adnan Kahveci kabri başında anıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'a 'Kandil' teklifi: Paketleyelim!
Trump'a 'Kandil' teklifi: Paketleyelim!
DSP referandum oyunu açıkladı
DSP referandum oyunu açıkladı
Gaziantep'te polise silahlı saldırı!
Gaziantep'te polise silahlı saldırı!
CHP'de son dakika Elif Doğan Türkmen istifa etti
CHP'de son dakika Elif Doğan Türkmen istifa etti
Çarptı, kırdı, geçti, düştü akılalmaz olay!
Çarptı, kırdı, geçti, düştü akılalmaz olay!
Galatasaray elendi! Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Galatasaray elendi! Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kadınların bitmeyen çilesi: Eşeklerle su taşıyorlar
Kadınların bitmeyen çilesi: Eşeklerle su taşıyorlar
Ege'de 46 kaçak göçmeni taşıyan bot battı
Ege'de 46 kaçak göçmeni taşıyan bot battı
Sadakatsizlik geni bulundu
Sadakatsizlik geni bulundu
İşte Başakşehir maçında sakatlanan oyuncuların durumu
İşte Başakşehir maçında sakatlanan oyuncuların durumu
El Bab'taki stratejik köy DEAŞ'tan alındı
El Bab'taki stratejik köy DEAŞ'tan alındı
Adnan Kahveci kabri başında anıldı
Adnan Kahveci kabri başında anıldı
Hindistan'da yoksulluğu azaltmak için vatandaşa nakit para
Hindistan'da yoksulluğu azaltmak için vatandaşa nakit para
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
TÜSİAD Başkanı: Ekonomiye güvenimiz sonsuz
Adana'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
10 bin kişiye 2 ton sucuk
10 bin kişiye 2 ton sucuk
Karacakılavuz dokumaları dünyaya açılıyor
Karacakılavuz dokumaları dünyaya açılıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English