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TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten OHAL açıklaması
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TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten OHAL açıklaması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 10 aydır bir daha uzatılmayacağını umdukları OHAL döneminde yaşandıklarını söyledi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 10 aydır bir daha uzatılmayacağını umdukları OHAL döneminde yaşandıklarını söyledi.
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yuksek İstişare Konseyi Toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. Bilecik, "10 aydır bir daha uzatılmayacağını umduğumuz OHAL döneminde yaşıyoruz. Türkiye'nin coğrafi konumu kadar iç düzeni de dünyanın ilgi odağında oluyor. İç siyasetimizdeki bu gelişmelerde bu bağlamda dünyada çok yankı buluyor" dedi.
Ekonomide merkezi söylem ihtiyacının olduğunu vurgulayan Bilecik, Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir ortamda yatırım ve üretimimizi desteklemek için piyasaya güven veren ekonomik söylem ve politikalara çok ihtiyacımız var. Bu amaçla ekonomi yönetiminde mümkün olduğunca merkezsi söylem ihtiyacının altını çizmek istiyoruz. Özellikle makro ekonomi alanına giren ve piyasa oyuncuları açısından büyük önem arz eden konularda tek ses ve bütünlüğünün de önemli olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

"ABD İLE İLİŞKİLERİN OLMASI GEREKEN DÜZEYE GELMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin verimli geçtiğini belirten Bilecik, "Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Donald Trump ile yapmış olduğunuz verimli bir görüşme gerçekleştirdiniz. İlişkilerin olması gereken düzeye gelmesini umuyoruz. İki tarafında diğerinin kaygılarını ve önceliklerini daha iyi anlayacağı ve yanlış anlamalara meydan vermeyecek bir diyalog düzeyinin bulunabilineceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

"ARTIK SEÇİM ORTAMININ GERİDE BIRAKILMASINI UMUYORUZ"
Artık seçim ortamının geride bırakılmasını umduklarını bildiren Bilecik, "Özellikle AB ile iletişimdeki olumlu yaklaşımların gösterdiği üzere bu yöndeki adımların hızla atıldığını görmekten çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İçeride de referandum sonuçlarının sergilediği bölünmüşlük görüntüsünü tamamen değiştirecek tüm birleştirici adımların hükumetin gündeminde olduğuna kalben inanıyoruz. Dünyanın bizim için en önemli ekonomik gücüyle ilişkilerimizi üyelik hedefinden asla feragat etmeden daha fazla derinleştirmeye kendi menfaatlerimiz açısından ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"AB'YE ÜYELİK TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLİ MİLLİ MENFAATİDİR"
AB üyeliğinin Türkiye'nin milli menfaati olduğunu aktaran Bilecik, "Avrupa Birliği üyelik süreci sağladığı sosyal refah, teknolojik ilerleme, finans, yatırım, ihracat, turizm ve öngörülebilir bir hukuk devleti düzeni unsurlarıyla Türkiye'nin gerçekten çok öncelikli bir milli menfaatidir. 'İnternet' ve 'Yasak' kelimelerinin sürekli ve zaman zaman bir arada anılması maalesef ülkemiz için dışarıdan bakan gözlerde olumlu bir intiba oluşturmuyor" açıklamalarında bulundu.

"ENFLASYONUN KALICI OLARAK YÜZDE 5'İN ALTINA İNMESİNİ HEDEFLİYORUZ"
Gündemlerin de olan konuları ve hedeflerini sıralayan Bilecik şunları söyledi:
"Enflasyon oranının kalıcı olarak yüzde 5 ve altına indirilerek fiyat istikrarının sağlanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, sermaye piyasalarını daha fazla geliştirilmesi, kamu ihaleleri mevzuatının AB standartlarında rekabetçi bir hale getirilmesi bu konular gündemimizde son derece daha fazla gelişmesini istediğimiz konular olarak yer almaktadır. Terörle mücadeleyi de sonuna kadar destekliyoruz. Geçmişte de bu konuda daima devletimizin yanında olduk. Bundan sonra da fazlasıyla yanında olacağız. Biz TÜSİAD olarak bu hedeflere ulaşmak için, gençliğimiz için, Cumhuriyetimiz için bu yönde ilerleyen demokratik ve müreffeh bir Türkiye için varız ve her zamanda azimle çalışmaya devam edeceğiz".

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