TÜSİAD Başkanı belli oldu! Erol Bilecik kimdir?

Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı.

YENİ BAŞKAN EROL BİLECİK

Yönetim kurulu başkanlığını bırakan Cansen Başaran Symes'in yerine Erol Bilecik seçildi.

''TÜRKİYE GÜZEL GÜNLER GEÇİRECEK''

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan adayı Erol Bilecik, "Bundan sonraki bütün dönemlerde Türkiye'nin daha refah, daha aydınlık, daha geleceğe dönük olarak gerçekten güzel günler geçireceğine dair en ufak bir şüphem yok." dedi.

Bir gazetecinin, TÜSİAD başkanlığının "ateşten bir gömlek giymek" gibi zor bir görev olduğunun konuşulduğunu belirtmesi üzerine Bilecik, "Bunları zaten değerlendireceğiz arkadaşlar ama hiçbir görev zor değildir." ifadesini kullandı.

EROL BİLECİK KİMDİR?

Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında.