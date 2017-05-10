TUSAŞ ile BAE Systems arasında iş birliği anlaşması

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TUSAŞ ve BAE Systems arasında imzalanacak iş birliği anlaşmasının ana prensiplerine ilişkin olarak taraflarca mutabakata varıldığını ve anlaşmanın (Collaboration Agreement) en kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TUSAŞ ve BAE Systems arasında imzalanacak iş birliği anlaşmasının ana prensiplerine ilişkin olarak taraflarca mutabakata varıldığını ve anlaşmanın (Collaboration Agreement) en kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TUSAŞ arasında 05.08.2016 tarihinde imzalanan Dönem-I Aşama-I (Ön Tasarım) Sözleşmesi ile yürütülmekte olan Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) Projesi kapsamında, ana yüklenicinin teknik destek alabileceği bir yabancı iş birliği firması ile çalışması planlanmıştır. Öncelikli olarak çalışmalara başlanacak firma olarak belirlenen BAE Systems ile "Pre-Contract Study" (PCS) olarak anılan sözleşme öncesi çalışmalar kapsamında; sözleşme görüşmelerinin yanı sıra motor seçimi, kavramsal tasarımın gözden geçirilmesi, altyapılar gibi konulara yönelik ortak faaliyetler icra edilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde, TUSAŞ ve BAE Systems arasında imzalanacak iş birliği anlaşmasının ana prensiplerine ilişkin olarak taraflarca mutabakata varılarak 28 Ocak 2017 tarihinde 'Heads of Agreement' dokümanı imzalanmış olup, iki firma arasındaki iş birliği anlaşmasının (Collaboration Agreement) en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir."

