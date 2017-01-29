'Turp çıkacağını söyleyenler gördü ki sandıktan Trump çıktı'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Zaman içerisinde gördük ki turpun çıkacağını söyleyenler, gördü ki sandıktan Trump çıktı' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Zaman içerisinde gördük ki turpun çıkacağını söyleyenler, gördü ki sandıktan Trump çıktı" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye buluşmaları programına katıldı.

Emek Mahallesi'nde bir salonda düzenlenen buluşmaya Bakan Çelik'in yanı sıra, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. İlk olarak AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığının çalışmalarını anlatan slayt gösterisi izlendi. Ardından Bakan Çelik salonu dolduran kalabalığa hitap etti. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken Bakan Çelik, "Eskişehir'den sesleniyoruz, ey üst akıl planlayıcıları, sizin karşınızda üstün akıl millet var" dedi.



"TURP DEĞİL, SANDIKTAN TRUMP ÇIKTI"

Bakan Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şantaj ile para toplandığını belirterek, şantajla toplanan paralara himmet denildiğini ifade etti. Bakan Çelik, "Himmet diyerek bize yutturdular. Ama milletimizden topladıkları o paraları çok alakasız yerlere postaladılar. Foyaları ortaya çıkınca ülkeden kaçmaya başladılar. Kaçarken de kaçış demediler, 'Hicret ediyoruz' dediler. Hicret, hizmet ve himmet gibi önemli kavramlarla milletin yüzünü boyayan ama perde arkasında başka şeylere hizmet eden bir yapıyla 15 Temmuz'da karşı karşıya kaldık. Hillary ablaya güvendiler. Burada topladıkları paralarla oradaki seçimlerde büyük işler yaptılar ve hatırlayın Hillary ablaya ülkenin umutlarını bağladıkları zaman 17-25 Aralık döneminde dediler ki, 'Daha ne bu, Tayyip Erdoğan ve ekibine öyle şeyler yapacağız ki turpun büyüğü daha çıkmadı ortaya.' Zaman içerisinde gördük ki turpun çıkacağını söyleyenler, gördü ki sandıktan Trump çıktı, Trump" diye konuştu.



"AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ DARBECİLERİ VERMİYOR"

Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesine de tepki gösteren Bakan Çelik, "Dün Yunanistan'da mahkeme karar veriyor. 'Darbeyi kınıyoruz ama darbecileri size vermeyiz' diyor. Dikkat edin bunu diyen, bizim girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesi. Stratejik ortağımız FETÖ'ye ev sahipliği yapıyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına destek veriyor. Girmeye çalıştığımız Avrupa Birliğinde ise teröristler saraylarda ağırlanıyor" şeklinde konuştu.



"TEK KAPTAN SİSTEMİNE DOĞRU GİDİYORUZ"

Başkanlık sistemi konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Çelik, "Sizin iradenizin, devlet iradesine yansıyacağı bir sürecin arefesindeyiz. Başkanlık sistemi inşallah referandumda başarılı olunca, birlikteliğe dönecek. Bu bir sistem değişikliğidir. Yani Başbakanlık kalkıyor, yetkileri Cumhurbaşkanına devrediliyor. Bu sistem, rejim değikliği midir? Türkiye'nin, 79 milyonun Cumhuriyet ile hiçbir derdi yok. Cumhuriyet başımızın tacı, milletimizin değerleri de başımızın tacıdır. Efendim, 'Bu gidişat, tek adam gidişatı' diyorlar. Yani 'Tek adam rejimine doğru mu gidiyoruz' diye size soruyorlar. Tek adam falan değil, bu büyük bir iftira olur. Ama şunu derseniz kabul ederiz, 'Tek kaptan sistemine doğru gidiyoruz.' Hatırlayın ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek kaptan.' Buna inancımız tam" ifadelerini kullandı.



"İSLAM'A UYGUN OLANI GETİR, HEMEN KONUŞALIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Bakan Çelik, şöyle konuştu:

"Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? 'Bu getirdiğiniz sistem, İslam'a da uygun değil' diyor. Bizde söylüyoruz, İslam'a uygun olanı getir, hemen konuşalım. 'Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi ihanet yaptı' diyor. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir görev yaptı. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak, bu ülkenin verdiği vekaleti asli görevi yerine getirerek, gerçekten çok şerefli bir görevi ifa etmiştir."

(Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)