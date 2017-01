03.01.2017 09:56 TÜROFED'ten İstanbul'daki saldırıya kınama

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.



TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, hain saldırının sadece Türkiye'ye değil tüm insanlığa yapıldığını söyledi. Herkesin yılbaşını kutladığı bir sırada yapılan katliam nitelikli saldırıyla, turizm sektörünün özellikle hedef seçildiğini belirten Başkan Ayık, "İstanbul'da yapılan saldırı bir kez daha insanlığı hedef almıştır. Yarınlara umutla bakan insanlarımıza yapılan bu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıların bir an önce sonlandırılması umudu içindeyiz. Bu konuda birlik olduğumuzu herkese gösterme zamanıdır. Acılarımızda ayrılmamalıyız, birlik olmalıyız. Birliğimizi göstermezsek bundan daha kötü olaylara fırsat vermiş oluruz. Ülkemizin ve insanlığın terör belasından bir an önce kurtulması gerekiyor. Terör, tüm dünyayı tehdit etmeye, insanların canını yakmaya devam etmektedir. Bu noktada tüm dünya ülkelerinin terörle mücadelede aynı dili konuşması gerekiyor. Artık hiçbir yer güvende değil. Bunun bilincinde olmalıyız. Teröristler alınan önlemlere karşın yeni yol ve yöntemler deniyorlar. Ve daha da önemlisi daha da saldırganlaşıyorlar" dedi.



Terörün tuzağına düşmeden, yaşamdan geri kalmadan gerekli tavrı göstermemiz gerekmektedir" diyen Ayık mesajında şu ifadeleri kaydetti:



"Bu alanda en büyük acıyı yakınlarını kaybedenler ve yaralananlar çekmektedir. Onlara da yapabildiğimiz her türlü desteği sunmaktan geri kalmamalıyız. Artık yeni bir savunma konseptine ihtiyaç olduğu görülmektedir. İstihbarat önleyici sistem olarak daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca sosyal etkinliklere özel koruma sistemi getirilmesinin caydırıcı olacağı düşünülmektedir. Gerçekleştirilen saldırıyı planlayanları, yapanları ve bu saldırıyı destekleyenleri lanetliyoruz. Bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalınmaması dileğiyle."