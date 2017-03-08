Turnikeler bozuldu, vatandaşlar üzerinden atladı

İstanbul Kadıköy'de Uzunçayır metrobüs durağındaki turnikelerde meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar arızalı turnikelerin üzerinden atlayarak durağa geçti.

İstanbul Kadıköy'de Uzunçayır metrobüs durağındaki turnikelerde meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar arızalı turnikelerin üzerinden atlayarak durağa geçti.

Kadıköy Uzunçayır Metrobüs durağındaki turnikelerin bir kısmında arıza meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen arıza uzun süredir çözülemeyince durakta yoğunluk yaşandı. Bazı turnikelerin İstanbulkartları okumaması üzerine zor durumda kalan vatandaşlara duraktaki görevliler yardım etti. Yoğunluğun giderek artması ve vatandaşların artık durağa sığmaması üzerine Metro Durağında görevli güvenlik ekipleri çözümü vatandaşları turnikelerden atlatmakta buldu. Vatandaşlar arızalı turnikelerin üzerinden atlayarak durağa geçti.

(Metin Başar - Mustafa Esen/İHA)