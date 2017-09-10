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Türkoğlu: Sporcularımızla gurur duyduk
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Türkoğlu: Sporcularımızla gurur duyduk

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı oyuncularının EuroBasket 2017'deki performanslarıyla Türk halkının kalbine girdiklerini belirterek, 'Eski bir sporcu ve şu anki başkan olarak sporcularımızla gurur duyduk' dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı oyuncularının EuroBasket 2017'deki performanslarıyla Türk halkının kalbine girdiklerini belirterek, "Eski bir sporcu ve şu anki başkan olarak sporcularımızla gurur duyduk" dedi.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2017 son 16 turunda Türkiye'nin İspanya'ya 73-56 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, oyuncuların istedikleri sonuçları elde edemese de Türk halkının kalbine girdiğini belirterek, "Halkımız, maçı kaybettiklerinde bile 'Bu taraftar sizinle gurur duyuyor' diye tezahürat yaptı. Eski bir sporcu ve şu anki başkan olarak sporcularımızla gurur duyduk" dedi.

"İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Oyuncuların bazen yapılmayacak hatalar yaptıklarını ifade eden Türkoğlu, "Çünkü ilk kez burada bulunanlar var. İlk defa milli takımda, Avrupa Şampiyonası'nda olanlar var. Doğal olarak bu süreçte ufak tefek hatalarımız oldu ama bu hataları mücadele ve istekleriyle kapatmaya çalıştılar. Çok gurur duyduk. Bu süreç bizim için çok önemliydi. Bizi bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız ve büyüklerimiz hiç yalnız bırakmadı. Bize zaman ayırdıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bundan gerçekten çok mutlu oldu. İleriye yönelik daha iyi işler yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"FEDERASYON OLARAK HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ"
Türkoğlu, TBF'nin başında olduğu sürece milli takıma, oyuncu ve antrenörlere kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu süreçte zaman zaman gereksiz yorumların yapıldığına da şahit olduk. Buraya zarar vermek isteyenler de oldu. Onların kim olduğunu çok iyi biliyorum. Sıcağı sıcağına konuşmak istemiyorum ama turnuva bittikten sonra bir başkan olarak, gerekli açıklamayı isim vererek yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkan olarak ekibimle birlikte güzel işler yapmak için buradayız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, onlara güveniyoruz. Federasyon olarak her zaman onların yanındayız" ifadelerini kullandı.
Başkan Hidayet Türkoğlu, İspanya maçında çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, oyuncuların böyle atmosferde iyi oynadıklarının altını çizdi ve Dünya Şampiyonası'nda da taraftarlardan destek istedi.
Türkoğlu, turnuvada çok hakem hatalarının yapıldığını ifade ederek, FIBA'nın hakemler konusunda öz eleştiri yapması gerektiğini sözlerine ekledi.
(Bozhan Memiş/İHA)
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