Türkmen ailenin zorlu yaşam mücadelesi

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Kayseri'ye yerleşen 19 kişilik Iraklı Türkmen aile, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kayseri'ye gelene kadar ailelerinden 6 kişiyi kaybeden aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Kayseri'ye yerleşen 19 kişilik Iraklı Türkmen aile, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kayseri'ye gelene kadar ailelerinden 6 kişiyi kaybeden aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Irak'taki savaştan kaçarak zor şartlar altında Türkiye'ye gelen 19 kişilik Iraklı Türkmen ailenin hikayesi yürekleri burkuyor. Irak'taki evlerini terk ederek Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen ailenin 6 ferdi, çıktıkları yolculukta hayatlarını kaybetti. 3 çocuk ve 2 erkeği Türkiye sınırında kaybeden aile, 18 yaşındaki çocuklarını da Adana'da trafik kazasında kaybetti.

Kayseri'ye yerleşerek müstakil bir evde yaşamlarını sürdürmeye çalışan El Hamo ailesi, yetkililerden ve vatandaşlardan yardım bekliyor. 50 yaşındaki Adem Yusuf El Hamo, "Orada çok savaş vardı. Savaştan kaçtık ve buraya geldik. Türkiye sınırına geldiğimiz de yolu açmadılar. Sınırlarda 7 bine yakın adam bekliyor. Biz Türkmen olduğumuz için Türkiye'ye geldik. Orada 2 tane adamımız ve 3 tane de çocuğumuz öldü. Diğer çocuğuma da Adana'da araba çarptı ve hayatını kaybetti. Adana'da kimse bana cevap vermedi. Oradan Kayseri'ye geldik ama kimliğimiz olmadığı için her yerde para istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Adem Yusuf El Hamo, komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalıştıklarını belirterek, kendilerine bir yardım eli uzatılmasını ve çalışabileceği bir iş bulunmasını istedi.

(Ali Göç /İHA)