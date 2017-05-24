Türkler pencere kenarında ve ön tarafta uçmayı seviyor

Türk yolcuların yüzde 65'i uçakta ön tarafta oturmayı tercih ederken, yüzde 83,7'si ise pencere kenarındaki koltukları tercih ediyor.

Türk yolcuların yüzde 65'i uçakta ön tarafta oturmayı tercih ederken, yüzde 83,7'si ise pencere kenarındaki koltukları tercih ediyor.

Türkiye'deki seyahatseverlerin uçaklardaki koltuk tercihlerini analiz etmek amacıyla enuygun.com tarafından anket yönteminin kullanıldığı bir araştırma yapıldı. Ayda 10 milyon kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin en büyük uçak bileti satış sitelerinden enuygun.com'un düzenlediği anket,Türkiye'den 2 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına göre Türk seyahatseverlerin yüzde 65'i uçakta ön tarafta oturmayı tercih ederken, yüzde 83,7'si ise pencere kenarındaki koltukları tercih ediyor. Seyahatseverler kötü kokan ve yüksek sesle konuşan gürültücü yolcuların yanında yolculuk yapmanın ise oldukça can sıkıcı olduğunu düşünüyor.



TÜRKLERİN YÜZDE 83,7'Sİ PENCERE KENARLARINI TERCİH EDİYOR

Araştırmaya katılan Türk seyahat severlerin yüzde 65'i uçakta ön tarafta oturmayı, yüzde 30'u uçağın orta bölümünde ve kalan yüzde 5'i ise uçağın arka tarafında oturmayı tercih ettiğini belirtiyor. Sonuçlara göre, araştırmaya katılanların yüzde 83,7'si pencere kenarındaki koltuklarda, yüzde 13,1'i koridor tarafında ve yanlızca yüzde 3,2'si orta koltuklarda oturmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Katılımcılar seyahatleri esnasında yan koltuklarında kötü kokan ve yüksek sesle konuşan gürültücü yolcuların oturmasının ise can sıkıcı olduğunu düşünüyor.



THY KOLTUK KONFORU AÇISINDAN ÖNDE

Anket sonuçlarına göre, seyahatseverlerin yüzde 71,6'sı yerli hava yolları içinde THY'nin koltuklarını konfor açısından en iyi olarak tanımlıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 9'u Anadolu Jet, yüzde 7,2'si Pegasus ve geriye kalan yüzde 12,2'lik kısım da diğer yerli hava yolu şirketlerinin koltuklarının konfor açısından en iyi olduğunu ifade ediyor.



DAHA GENİŞ DİZ MESAFESİNE SAHİP KOLTUKLAR İSTENİYOR

Araştırmaya göre uçak yolculuğu esnasında seyahatseverlerin uçak koltuklarında olmasını istediği en öncelikli özellik ise daha geniş diz mesafesine sahip olan koltuklar (yüzde 55,2). Yolcular bacaklarını uzatıp, rahat bir yolculuk yapmak istiyor.En çok istenen üç özellik kapsamında ikinci sırada yüzde 19,1 ile uçaklarda canlı maç yayını izlemek isteyenler geliyor. yüzde 11,3'lük kesim ise daha geniş kol dayama yerleri istediklerini ifade ediyor.

