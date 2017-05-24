Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkler pencere kenarında ve ön tarafta uçmayı seviyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkler pencere kenarında ve ön tarafta uçmayı seviyor

Türk yolcuların yüzde 65'i uçakta ön tarafta oturmayı tercih ederken, yüzde 83,7'si ise pencere kenarındaki koltukları tercih ediyor.

Türk yolcuların yüzde 65'i uçakta ön tarafta oturmayı tercih ederken, yüzde 83,7'si ise pencere kenarındaki koltukları tercih ediyor.
Türkiye'deki seyahatseverlerin uçaklardaki koltuk tercihlerini analiz etmek amacıyla enuygun.com tarafından anket yönteminin kullanıldığı bir araştırma yapıldı. Ayda 10 milyon kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin en büyük uçak bileti satış sitelerinden enuygun.com'un düzenlediği anket,Türkiye'den 2 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına göre Türk seyahatseverlerin yüzde 65'i uçakta ön tarafta oturmayı tercih ederken, yüzde 83,7'si ise pencere kenarındaki koltukları tercih ediyor. Seyahatseverler kötü kokan ve yüksek sesle konuşan gürültücü yolcuların yanında yolculuk yapmanın ise oldukça can sıkıcı olduğunu düşünüyor.

TÜRKLERİN YÜZDE 83,7'Sİ PENCERE KENARLARINI TERCİH EDİYOR
Araştırmaya katılan Türk seyahat severlerin yüzde 65'i uçakta ön tarafta oturmayı, yüzde 30'u uçağın orta bölümünde ve kalan yüzde 5'i ise uçağın arka tarafında oturmayı tercih ettiğini belirtiyor. Sonuçlara göre, araştırmaya katılanların yüzde 83,7'si pencere kenarındaki koltuklarda, yüzde 13,1'i koridor tarafında ve yanlızca yüzde 3,2'si orta koltuklarda oturmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Katılımcılar seyahatleri esnasında yan koltuklarında kötü kokan ve yüksek sesle konuşan gürültücü yolcuların oturmasının ise can sıkıcı olduğunu düşünüyor.

THY KOLTUK KONFORU AÇISINDAN ÖNDE
Anket sonuçlarına göre, seyahatseverlerin yüzde 71,6'sı yerli hava yolları içinde THY'nin koltuklarını konfor açısından en iyi olarak tanımlıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 9'u Anadolu Jet, yüzde 7,2'si Pegasus ve geriye kalan yüzde 12,2'lik kısım da diğer yerli hava yolu şirketlerinin koltuklarının konfor açısından en iyi olduğunu ifade ediyor.

DAHA GENİŞ DİZ MESAFESİNE SAHİP KOLTUKLAR İSTENİYOR
Araştırmaya göre uçak yolculuğu esnasında seyahatseverlerin uçak koltuklarında olmasını istediği en öncelikli özellik ise daha geniş diz mesafesine sahip olan koltuklar (yüzde 55,2). Yolcular bacaklarını uzatıp, rahat bir yolculuk yapmak istiyor.En çok istenen üç özellik kapsamında ikinci sırada yüzde 19,1 ile uçaklarda canlı maç yayını izlemek isteyenler geliyor. yüzde 11,3'lük kesim ise daha geniş kol dayama yerleri istediklerini ifade ediyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Açılışın ardından borsa 98 bini aştı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP-C'li yakalandı
Borsa güne yatay başladı
Trump, Papa Francis ile bir araya geldi
Cehrilik lalesi doğayı kırmızıya boyadı
Hemşehrilerini 2 buçuk milyon dolandırdı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden deneme sınavı!
İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden deneme sınavı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu tabelaları sökün
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu tabelaları sökün
Bakanlıktan flaş açıklama 12 yıllık uygulama artık yok
Bakanlıktan flaş açıklama 12 yıllık uygulama artık yok
Yeni bakanlar kimler? İşte kulislere düşen bomba isimler!
Yeni bakanlar kimler? İşte kulislere düşen bomba isimler!
Bakanlık devreye girdi! O parayı SGK ödeyecek
Bakanlık devreye girdi! O parayı SGK ödeyecek
Çok kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji saat verdi
Çok kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji saat verdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Açılışın ardından borsa 98 bini aştı
Açılışın ardından borsa 98 bini aştı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP-C'li yakalandı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP-C'li yakalandı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Trump, Papa Francis ile bir araya geldi
Trump, Papa Francis ile bir araya geldi
Cehrilik lalesi doğayı kırmızıya boyadı
Cehrilik lalesi doğayı kırmızıya boyadı
Hemşehrilerini 2 buçuk milyon dolandırdı
Hemşehrilerini 2 buçuk milyon dolandırdı
'Ablam gibi ölmek istemiyorum'
'Ablam gibi ölmek istemiyorum'
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Efsane libero veda etti
Efsane libero veda etti
Konut satışları yüzde 7,6 arttı
Konut satışları yüzde 7,6 arttı
Yılda 2,5 milyar TL'lik ekmek çöpe atılıyor
Yılda 2,5 milyar TL'lik ekmek çöpe atılıyor
Türkler pencere kenarında ve ön tarafta uçmayı seviyor
Türkler pencere kenarında ve ön tarafta uçmayı seviyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English