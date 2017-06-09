'Türkler çılgın olduğu için iyi anlaşacağımızı düşünüyorum'
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Marius Sumudica kulüp tesislerine geldi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Marius Sumudica kulüp tesislerine geldi. Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir tarafından tesislerde karşılanan Sumudica, Türkler'in karakterinde çılgınlık olduğu için iyi anlaşacaklarını söyledi. Sumudica'ya hoş geldin diyen Başkan Erol Bedir, başarılı olması temennisinde bulundu. Bir süre sohbet edilmesinin ardından sözleşmedeki maddelerin konuşulması için tesislere geçildi. (Turan Bulut - Alparslan Ötüken /İHA)
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