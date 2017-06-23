Türkiye, Yunan Dışişleri Bakanlığını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınıyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının kutsal Ramazan ayını ve Kadir Gecesini kutlamak yerine, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasını çarpıtmak yoluna gitmiştir" denildi.

Yunanistan'ın dini özgürlükler konusunda karnesinin zayıf olduğunun ifade edildiği açıklamada şunlara ye verildi:

"Temel insan hakları arasında bulunan dini özgürlükler konusunda Yunanistan'ın karnesi ortadadır. Sadece bir iki örnek vermek gerekirse, Yunan makamlarının, Yunanistan'daki Müslüman Türk Azınlığı dini özgürlükler konusunda gittikçe artan baskıya maruz bıraktığını, olağan görevlerini yerine getirdiği için seçilmiş müftüler hakkında davalar açtığını, ibadete açık bir caminin bulunmadığı Selanik'te Müslümanların Ramazan Bayramı'nda, tarihi camilerden birinde namaz kılma taleplerinin bu yıl da olumsuz karşılandığını söylemek mümkündür. Bu nedenle, başkentinde henüz ibadete açık bir cami de bulunmayan Yunanistan'ın açıklamasında belirttiği dinlerarası diyalogdan ne anladığı, soru işaretine sebep olmaktadır."

Açıklamada; Yunanistan, çağdaş, bütün dinlere saygılı ve demokratik bir ülke olmaya davet edildi.

(Caner Ünver/İHA)