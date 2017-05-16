ABD Başkanı Donald Trump, 'Türk halkını terörle mücadelede destekliyoruz. Türkiye'yi PKK ve DEAŞ'a karşı destekliyoruz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Türk halkını terörle mücadelede destekliyoruz. Türkiye'yi PKK ve DEAŞ'a karşı destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yapılan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, yaptığı konuşmada, ABD-Türkiye ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaparak, "ABD-Türkiye uzun yıllardan beri dost-müttefik ilişki içersindeydi. Türkiye komünizme karşı ABD'li askerlerin yanında yer aldı" dedi.

Trump, terörle mücadele konusunda, "Türkiye liderliğinde, Suriye'de engellenen ölümleri memnuniyetle karşılıyoruz. Terörle mücadelede beraber çalışmalıyız. Türk halkını terörle mücadelede destekliyoruz. Türkiye'yi PKK ve DEAŞ'a karşı destekliyoruz" dedi.

