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'Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdik'
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'Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdik'

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, 15 yıldır verilen pratikle Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdiklerini söyledi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, 15 yıldır verilen pratikle Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdiklerini söyledi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay İl Başkanlığı tarafından Danışma Meclisi düzenlendi.
Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından Divan üye seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Ak Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Tevfik Fazlı Doğan seçildi. Divan üyeliklerine ise Kadın kolları Başkan Yardımcısı Selma Sönmez, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Öntürk, Antakya Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Yıldırım seçildi.
Aktay, tarihi 15 yıllık bir tecrübe var olduğunu kaydederek, "Değerli kardeşlerim artık hızla yeni bir sürecin içerisinde yol alıyoruz. Bir halk oylaması daha gündemimizde. bu nihayetinde tarihide büyük ölçüde belirlenmiş durumda. Yüksek seçim kuruşlunun belirleyeceği tarihte farklı bir mülahaza oluşmazsa 16 Nisan tarihi itibariyle AK Parti iktidarı döneminde gideceğimiz 3. Halk oylamasına 3. Referanduma doğru hız alıyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin. Görüyorum ki Hatay bu halk oylamasına epeyce hazır. Büyük bir heyecan ve büyük bir coşkuyla halk yoklamasına en güzel bir şekilde hazırlanmış bulunuyor. Şimdiden psikolojik olarak ruhen hazır bulunuyor. Sandıklar teşekkül etmiş durumda. Gerçekten maşallahı var bütün kadro burada. Hatay ilimizin bütün teşkilat kadrosu görebildiğim kadarıyla Türkiye'deki örnekleri çok rastlanıyor. Türkiye'nin her tarafında teşkilatlarımız çok çok güzel ama Hatay'ın bir başka güzel olduğunu, bir başka dinamik olduğunu Hatay gençliğinden gurur duyuyoruz. Hatay Teşkilatı çok güzel bir mektep, çok güzel bir okul. Gençliğinden itibaren sizi alıyor, siyasetin en tepesine kadar çıkartıyor. Böylece siyaset mektebinin içerisinden yetişen insanların bir şekilde yetişmiş olarak en güzel tecrübelerle, halkla organik bir ilişki içerisinde yetişerek en yüksek noktaya geldikleri milletvekilliğine, bakanlığa geldikleri bir örnek okul olarak tebrik etmek istiyorum ben. Gündemimizdeki bu halk oylamasına doğru giderken tarihi bir yakın oluşturuyor. Tarihi bir 15 yıllık bir tecrübe. 15 yıllık bir Türkiye'yi yeniden adeta formatlayan, Türkiye'yi yeniden şekillendiren sosyolojisiyle, siyasetiyle, zihniyetiyle, siyaset anlayışıyla yeniden şekillendirmiş olan bir pratiğimiz var ortada. Bu gurur duyduğumuz bir pratik. Pratiğimizle 15 yıldır verdiğimiz mücadeleyle Türkiye'yi adım adım daha demokratik, daha müreffeh, daha özgür, daha milli ve daha ayaklarının üzerinde duran daha özgüvenli bir ülke getirmiş olduk" dedi.
AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, bu güne kadar bayrağı yere düşürmediklerini belirtti. Yeşildal, gece gündüz çalışan emekçilerin emeği olduğunu ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz süreci de partimiz 2001'den bu yana katettiği mesafeyi de siyasal süreçlerde bu hareketin de tarihsel sürecini de en iyi anlatacak ve tüm Türkiye'ye emin adımlarla nasıl yürüdüğünü geleceği nasıl güçlü Türkiye'sini şekillendirdiğimizi ifade edecek ciddi bir potansiyel birikimiyle ilimizde. Hatay teşkilatları bu güne kadar el birliğiyle omuz omuza vererek mahallelerde, sandıklarda emek eden köylerimizde eski adıyla köy olan şimdiki adıyla mahalle olan hiçbir siyasi beklentisi olmaksızın sadece ve sadece allah rızası için bu ülkenin daha güçlü olabilmesi için, aslında mazlum halkların güçlü olduğunu bildiği için ve bu şuurda hiçbir beklenti içerisinde olmadan gecesini gündüzüne katan emektarlarımızın sayesinde sonrada birimlerdeki kardeşlerimizin destekleriyle omuz omuza vermesiyle, yan yana durmasıyla güçlü bir teşkilat olduğunu ve hamd olsun bu güne kadar bayrağı yere düşürmedik" kelimelerini kullandı.
Konuşmaların ardından AK Parti İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay'a Ahmet Atıç ve bir mahalle muhtarı tarafından kuranı kerim hediye edildi.
Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, AK parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu, Antakya Belediye Başkan Vekili Mehmet Şükrü Çuhadaroğlu, AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alparslan, Defne İlçe Başkanı Abdullah Ölmez, Kadın Kolları İl Başkanı Sabahat Özgürsoy Çelik, ilçe başkanları ile partililer katıldı.
(Buğra Güney/İHA)
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