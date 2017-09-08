08.09.2017 22:21 Türkiye'yi AB gündemine taşımayı planlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ekim ayında yapılacak liderler zirvesinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerini gündeme getirecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ekim ayında yapılacak liderler zirvesinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerini gündeme getirecek.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu anlık yeni bir başlık açılamayacağı için üyelik müzakerelerinin fiilen askıda olduğunu bildirdi. AB'ye üye bütün ülkelerin Türkiye konusunda aynı tutumu izlemesinin Alman hükümeti için önemli olduğunu ifade eden Seibert, müzakerelere sadece oybirliği ile son verilebileceğini vurguladı.

Seibert, Avrupa Birliği'nin diğer üyelerinin de 19-20 Ekim'de yapılacak zirvede Türkiye'yi gündeme getirmeyi anlamlı ve doğru bulduğunu da belirterek, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ekim ayında Brüksel'de yapılacak zirvede konuyu gündeme getirmeyi planladığı söyledi.

Öte yandan AB ile Türkiye arasında, 2005'te başlayan tam üyelik müzakerelerinde şu ana kadar 35 faslın 16'sı açıldı ve yalnızca bir tanesi geçici olarak kapatıldı. En son Haziran 2016'da 33'üncü fasıl "Mali ve Bütçesel Hükümler başlığı" açılmıştı.

Türkiye ile katılım müzakerelerinin durdurulması için AB liderlerinin oybirliği ile karar alması gerekiyor. Ancak demokrasi kriterlerinin ihlali durumunda, askıya alma kararı için nitelikli çoğunluğun yeterli olduğu da belirtiliyor.

(Mustafa Tığlı / İHA)

