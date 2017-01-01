01.01.2017 02:35 Türkiye yeni yıla 'merhaba' dedi

Türkiye yeni yıla 'merhaba' dedi. Türkiye yeni yıla 'merhaba' dedi.

Yurdun dört bir tarafında vatandaşlar, 2017'yi karşılamak için meydanlara çıkarken, kutlamalar bu yıl sönük geçti. Kutlamalarda en dikkat çeken şehir yine İstanbul oldu. Taksim Meydanı'nda toplanan kalabalık, doyasıya eğlendi. Ataşehir'de bulunan bir eğlence merkezi, yılbaşı akşamlarında Dubai'de düzenlenen muhteşem ışık şovunu İstanbul'a taşıdı. Ortaköy'deki kutlamalar da yine renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'da ise kutlamaların adresi Kızılay Meydanıydı. Erken saatlerden itibaren meydanda toplanmaya başlayan Başkentliler, 2017'ye girmenin heyecanını yaşadı.

Yeni yıl coşkusunun yaşandığı bir diğer il de İzmir'di. Kentin cazibe merkezlerinde bir araya gelen vatandaşlar, güzel görüntüler oluşturdu.



