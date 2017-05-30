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Türkiye'ye gelen ziyaretçi ilk üç ayda yüzde 7 azaldı
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Türkiye'ye gelen ziyaretçi ilk üç ayda yüzde 7 azaldı

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı 2017 yılında 2016 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre yüzde 6,99 azalış gösterdi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı 2017 yılında 2016 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre yüzde 6,99 azalış gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı Nisan ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşların verilerini açıkladı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre; 2017 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2016 yılı ilk 3 ayına göre yüzde 6,99 değerinde bir azalış ile 4 milyon 824 bin 455 oldu.
2017 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Türkiye'ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2016 yılı 3 ayına göre yüzde 9,02 değerinde bir azalış ile 1 milyon 22 bin 141 oldu.
2017 yılı Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,10 oranında bir artış göstererek 2 milyon 70 bin 322 oldu. Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçinin 34 bin 144'ü (yüzde 1,65) günübirlikçi oldu.
Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 40,40 (836 bin 412) ile birinci, Antalya yüzde 24,21 (501 bin 259) ile ikinci, Edirne yüzde 10,70 (221 bin 616) ile üçüncü, Artvin yüzde 9,14 (189 bin 302) ile dördüncü, Muğla yüzde 3,53 (73 bin 146) ile beşinci şeklinde gerçekleşti.
2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,96 artış kaydedildi. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,96 artış göstererek 5 milyon 872 bin 636 oldu. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçinin 52 180'ni (yüzde 0,89) günübirlikçi oldu.
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 46,51 (2 milyon 731 bin 123) ile birinci, Antalya yüzde 13,20 (775 bin 382) ile ikinci, Edirne yüzde 11,91 (699 bin 667) ile üçüncü, Artvin yüzde 11,49 (674 bin 787) ile dördüncü ve Ağrı yüzde 2,82 (165 bin 326) ile beşinci şeklinde sıralandı.
2017 yılı Nisan Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 12,69 (262 bin 730) ile birinci, Rusya Fed. yüzde 8,78 (181 bin 865) ile ikinci, Gürcistan yüzde 8,72 (180 bin 478) ile üçüncü sırada oldu. Gürcistan'ı, Bulgaristan ve İran izledi.
2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Gürcistan yüzde 10,89 (639 bin 493) ile birinci, İran yüzde 10,46 (614 bin 566) ile ikinci, Almanya yüzde 9,68 (568 bin 565) ile üçüncü sırada oldu. Almanya'yı Bulgaristan ve Rusya Fed. izledi.
Geçici verilere göre: 2017 yılı Nisan ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,99 (1 milyon 130 bin 908) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 4,19 (1 milyon 120 bin 455) değerinde bir artış kaydedildi
Geçici verilere göre: 2017 yılı Ocak - Nisan döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,09 (4 milyon 50 bin 603) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 1,48 değerinde (4 milyon 116 bin 896 ) bir artış kaydedildi.

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