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Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
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Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu

KYP, Irak merkezi hükümetine tepki amacıyla Kerkük'ten Türkiye'ye gelen petrol akışını durdurduğunu açıkladı.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak merkezi hükümetine tepki göstermek için Kerkük kentindeki kuyulardan çıkarılıp boru hatlarıyla Türkiye'ye sevk edilen petrol akışını geçici bir süreliğine durduklarını bildirdi.

KYB'nin Kerkük'teki üst düzey sorumlularından Aso Mamend, düzenlediği basın toplantısında, "Irak merkezi hükümeti yaklaşık 1 yıl önce Kerkük Valiliği ile imzaladığı anlaşmaya bağlı kalmayıp, verdiği sözleri yerine getirmedi. Buna tepki olarak Kuzey Şirketine silahlı güç gönderip sevkiyatı kısa süreliğine durdurduk." ifadelerini kullandı.

Irak merkezi hükümetini uyarmak için petrol akışını durdurduklarını belirten Mamend, "Bağdat'a iki haftalık süre tanıyoruz. Kentte birçok işsiz var. Anlaşmaya göre rafineri tesisinin açılması gerekiyordu. Neden Kerkük petrolü Kelek'e (Erbil'in ilçesi) gönderilip orada arıtılıyor? Bağdat'tan bir cevap bekliyoruz. Bu eylem Kerkük halkının tepkisini göstermek için yapıldı." diye konuştu.
Mamend, petrol akışı durdurulduktan birkaç saat sonra normal akışın devam ettiğini sözlerine ekledi.

TÜRKMENLERDEN TEPKİ

Öte yandan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ise, düzenlediği basın toplantısında dolaylı bir şekilde petrol sevkiyatının durdurulmasının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) arasındaki çekişmeden kaynaklandığını, bunun tek sorumlusunun ise Bağdat yönetimi olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Mart 2016 yılında Kerkük'teki kuyulardan petrol ihracatını Ağustos ayına kadar durdurma karar almıştı.
Söz konusu İbadi'nin böyle bir karar almasının arkasında Hero İbrahim Ahmed'in talebinin olduğu iddia edilmişti.
Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan günlük 150 bin varil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin denetiminde bulunan boru hatlarıyla Ceyhan Liman'ından dünyaya pazarlanıyor.

Irak Petrol Bakanı Cabbar Ali el-Luaybi ile İranlı mevkidaşı Bijen Zengene arasında 20 Şubat'ta imzalanan mutabakat zaptında, Kerkük petrolünün İran üzerinden nakli için boru hattı döşenmesini inceleyecek komite kurulması kararlaştırılmıştı.

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