16.11.2017 17:40 'Türkiye'ye ekonomik desteklerimiz sürecek'

Türkiye genelinde 10 ilde yapılacak 60 eğitim inşaatının Osmaniye'deki toplu temel atma törenine katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'ye desteklerinin süreceğini söyledi. Türkiye genelinde 10 ilde yapılacak 60 eğitim inşaatının Osmaniye'deki toplu temel atma törenine katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'ye desteklerinin süreceğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve AB heyeti, 10 ilde 60 eğitim inşaatının Osmaniye'deki temel atma töreninin ardından, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Kara, ziyarette eğitime desteklerinden dolayı Berger'e teşekkür ederek, "Türkiye 3 milyondan fazla mülteciye kucak açtı. Bunların bize maliyeti yaklaşık 15 milyar dolardır. Mülteciler için bize gelen uluslararası yardımlar 500 milyon doları geçmez. Uluslararası toplumun bize daha çok destek vermesi gerekir. AB'nin mülteciler için vereceği 3 milyar euro çok önemlidir. Bu, sığınmacılara hizmet için kullanılacaktır" dedi.



"TÜRKİYE'YE EKONOMİK DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

Büyükelçi Berger ise Türkiye'ye maddi desteklerinin süreceğini belirterek, "Önemli olan konu eğitim ve bizim de Türkiye'ye sağladığımız destekler genellikle eğitim ile ilgilidir. Ben Filistin, Irak ve Suriye mültecilerini gördüm. Bütün bu mülteci akınlarında gördüğümüz en önemli şey, aslında bir neslin kaybolmasını engellemek. Bu şekilde genç insanları terör örgütleri yanına çekmek istiyor. Bence Türkiye'nin yapmaya çalıştığı, bir denge kurmak ve çocukları sokaktan çıkarıp eğitime kazandırmak. Bizim bununla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Daha geçen hafta Dışişleri Bakanlığı ve AFAD ile ne yapmalı konusunda toplantı yaptık. Burada neler olduğunun, toplumun üstlendiği yükün ne olduğunun farkındayız. Bu konuda Türkiye'ye destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(Lider Olgun - Orhan Erkılıç /İHA)

