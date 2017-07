Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 'Türkiye yatırım için güvenli ve verimli bir ekonomi' dedi.

Ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, uluslararası piyasalardaki gelişmelerden kaynaklanan dolar kuru hareketini TL ve Türkiye ekonomisinde sorun var gibi vermeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Açık ekonomilerde piyasalar birbirinden etkilenir. Bunu çarpıtmak, operasyon haline getirmeye çalışmak demektir ki 15 Temmuz'dan beri düzenli aralıklarla bunu belli mahfiller denedi; başarılı olamayacaklar. Türkiye yatırım için güvenli ve verimli bir ekonomi" açıklamasında bulundu.



"PROVOKASYONA İZİN VERMEYECEKLERDİR"

İçeride ve dışarıda Türkiye aleyhinde kampanyaların had safhada olduğunu kaydeden Gedikli, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Terör konsorsiyumlarının kurulmasına rağmen ekonomimiz yine direncini koruyor. Güvenlik güçlerimizin hiçbir zafiyete izin vermeyerek anında her konuya müdahale etmesi ise taktir edilmesi gereken bir başka konu. Adalet yürüyüşü adı altında Türkiye ve Türk milletine karşı yapılan kampanya ise tüm provokasyonlara rağmen ülkemizi karıştıramayacak ve kaostan medet umanlar yine milletin gönlünde mahkum olacaktır. Millete rağmen millete karşı yürütülen her türlü siyasi mühendislik başarısız olmuştur. Adaleti sokakta arayanlar hukuk değil orman kanunları ile yönetilen muz cumhuriyeti arzu etmektedir. Ancak burası şerefli Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Basın-finans-siyaset-sosyoloji üzerinden eş zamanlı operasyon yapılmaya çalışılmaktadır. Halkımızın sağduyusuna güveniyoruz, hiçbir provokasyona izin vermeyeceklerdir."

(Benan Özben/İHA)