Türkiye ve Rusya ticari engelleri kaldırmak için bildiri imzaladı
Başbakan Binali Yıldırım ve Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev'in heyetlararası görüşmesinin ardından Türkiye ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcıları arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı
Başbakan Binali Yıldırım ve Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev'in heyetlararası görüşmesinin ardından Türkiye ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcıları arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı
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