Türkiye ve Rusya arasında suçluların iadesine onay
Rusya Federasyon Konseyi, Türkiye ile Rusya arasında suçluların iadesine yönelik sözleşmeyi onayladı.
Rusya Federasyon Konseyi, Türkiye ile Rusya arasında suçluların iadesine yönelik sözleşmeyi onayladı. Rusya Federasyon Konseyi, Rusya ile Türkiye arasındaki ceza davalarında karşılıklı yardıma ve suçluların iadesine yönelik sözleşmeyi onayladı. Rusya ve Türkiye, cezai davalarda karşılıklı hukuki yardımlaşma ve suçluların iadesi konularında işbirliğini güçlendirmek için birbirlerinin isteği üzerine topraklarında bulunan ve diğer tarafın cezai kovuşturması veya cezalandırması amacıyla aradığı suçluları iade etmeyi taahhüt etti. Belge, Rusya ve Türkiye arasında cezai konularda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği temelinin geliştirilmesi amacıyla 1 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da imzalanmıştı. (Tatiyana Şuvalova / İHA)
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