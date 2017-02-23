Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içerisinde yoluna devam edeceklerdir' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içerisinde yoluna devam edeceklerdir" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Azerbaycan temasları kapsamında geldiği Bakü'de, Azerbaycan Tarım Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının birlikte düzenlediği Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu'na katıldı. Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov'dan sonra kürsüye çıkan Bakan Faruk Çelik, "Bizi engellemeye, bizi ayırmaya kalkanlar hep hüsrana uğradı hep hüsrana uğrayacak. Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içerisinde yoluna devam edeceklerdir" diye konuştu.



HEDEF TİCARET HACMİNİN 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARTILMASI

"'Millete hizmet etmek istiyorsan elinden gelen işle başla' sözüne uygun olarak tarımsal ticaretimizde yeni bir dönemi başlatıyoruz" diyen Bakan Çelik, "Yaptığımız bürokratik ve diplomatik görüşmelerin ötesine geçebilmek için tarımsal iş forumları düzenlemeye başladık. Bakanlıklarımız arasındaki iyi ilişkilerin oluşturduğu sinerjinin, ticarete de mutlak surette yansıması olmalıydı. İkili ticaret hacmimize baktığınız zaman 1.6 milyar dolar ve bunun sadece 120 milyon dolarlık kısmını yani yüzde 8'lik kısmını tarımsal ticaret oluşturuyor. Oysa Cumhurbaşkanlarınız 2023 hedefini verirken iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılması hedefini bizlerin önüne koymaktadırlar. Azerbaycan'ın tarımsal ithalatı 1.3 milyar dolar, Türkiye'nin tarımsal ithalatı 11 milyar dolar. Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu, Azerbaycan'ın Rusya ve Orta Asya pazarlarına erişimi dikkate alındığında birlikteliğimizi, bölgemizin ötesine taşıma potansiyelimizin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu'na Türkiye'de tarım alanlarında faaliyet gösteren 150'ye yakın şirketin yanı sıra Azerbaycan'ı ilgili alanda temsil eden şirketler de katıldı. Bakan Çelik, daha sonra Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov'la görüştü.

(Kamil Nadirli / İHA)