Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi...'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi...'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içerisinde yoluna devam edeceklerdir' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içerisinde yoluna devam edeceklerdir" dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Azerbaycan temasları kapsamında geldiği Bakü'de, Azerbaycan Tarım Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının birlikte düzenlediği Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu'na katıldı. Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov'dan sonra kürsüye çıkan Bakan Faruk Çelik, "Bizi engellemeye, bizi ayırmaya kalkanlar hep hüsrana uğradı hep hüsrana uğrayacak. Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içerisinde yoluna devam edeceklerdir" diye konuştu.

HEDEF TİCARET HACMİNİN 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARTILMASI
"'Millete hizmet etmek istiyorsan elinden gelen işle başla' sözüne uygun olarak tarımsal ticaretimizde yeni bir dönemi başlatıyoruz" diyen Bakan Çelik, "Yaptığımız bürokratik ve diplomatik görüşmelerin ötesine geçebilmek için tarımsal iş forumları düzenlemeye başladık. Bakanlıklarımız arasındaki iyi ilişkilerin oluşturduğu sinerjinin, ticarete de mutlak surette yansıması olmalıydı. İkili ticaret hacmimize baktığınız zaman 1.6 milyar dolar ve bunun sadece 120 milyon dolarlık kısmını yani yüzde 8'lik kısmını tarımsal ticaret oluşturuyor. Oysa Cumhurbaşkanlarınız 2023 hedefini verirken iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılması hedefini bizlerin önüne koymaktadırlar. Azerbaycan'ın tarımsal ithalatı 1.3 milyar dolar, Türkiye'nin tarımsal ithalatı 11 milyar dolar. Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu, Azerbaycan'ın Rusya ve Orta Asya pazarlarına erişimi dikkate alındığında birlikteliğimizi, bölgemizin ötesine taşıma potansiyelimizin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kaydetti.
Öte yandan Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu'na Türkiye'de tarım alanlarında faaliyet gösteren 150'ye yakın şirketin yanı sıra Azerbaycan'ı ilgili alanda temsil eden şirketler de katıldı. Bakan Çelik, daha sonra Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov'la görüştü.
(Kamil Nadirli / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakanlıktan 'kamuda performans sistemi' açıklaması
16 ilde 28 kişiye FETÖ gözaltısı
Barisic sistemi değiştirecek mi ?
3 ilde kaçak göçmen operasyonu: 496 kişi yakalandı
Hükümlülerden cami temizliği
İstanbul'da 76 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ve Meclis'ten geçti! İndirim geliyor
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
Fenerbahçe Krasnodar maçı geniş özeti
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
3 referandum anket sonucu Başbakan'ın masasında!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakanlıktan 'kamuda performans sistemi' açıklaması
Bakanlıktan 'kamuda performans sistemi' açıklaması
16 ilde 28 kişiye FETÖ gözaltısı
16 ilde 28 kişiye FETÖ gözaltısı
Barisic sistemi değiştirecek mi ?
Barisic sistemi değiştirecek mi ?
3 ilde kaçak göçmen operasyonu: 496 kişi yakalandı
3 ilde kaçak göçmen operasyonu: 496 kişi yakalandı
Hükümlülerden cami temizliği
Hükümlülerden cami temizliği
İstanbul'da 76 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul'da 76 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına: Sakin olun
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına: Sakin olun
'Yeni sistemle milletin cebine giren para artacak'
'Yeni sistemle milletin cebine giren para artacak'
25 Aralık kumpas davasında 7 sanık için yakalama kararı
25 Aralık kumpas davasında 7 sanık için yakalama kararı
Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarını kabul etti
Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarını kabul etti
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English