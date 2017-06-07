Türkiye ve Almanya Savunma Bakanları İncirlik'i görüştü

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı telefonla arayarak Alman Bakanlar Kurulu'nun İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali konusunda alınan karar hakkında bilgi verdi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı telefonla arayarak Alman Bakanlar Kurulu'nun İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali konusunda alınan karar hakkında bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı telefonla arayarak Alman Bakanlar Kurulu'nun, İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali konusunda aldığı karar hakkında bilgi verdi. Alman Bakan Von Der Leyen, bu vesileyle Türkiye'nin İncirlik'te yaptığı ev sahipliği için müteşekkir olduklarını, ancak nihayetinde bu kararı almak mecburiyetinde kaldıklarını, yapılacak intikal planlaması hakkında Türkiye'yi bilahare bilgilendireceklerini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da, bu intikalin DEAŞ ile mücadelede bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerçekleşmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğinin tabii olduğunu söyledi. İki bakanın intikalin detayları hakkında yakın temas içinde kalmak konusunda mutabakata vardıkları öğrenildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)