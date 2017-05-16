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Türkiye Varlık Fonu IFSWF üyeliğine kabul edildi
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Türkiye Varlık Fonu IFSWF üyeliğine kabul edildi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Uluslararası Varlık Fonları Forumu (IFSWF) üyeliğine kabul edildiği açıklandı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Uluslararası Varlık Fonları Forumu (IFSWF) üyeliğine kabul edildiği açıklandı.
Bünyesinde ABD, Rusya, Çin, Katar, Singapur, Kanada, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya gibi 28 ülkeye ait 30 ayrı varlık fonu barındıran IFSWF, varlık fonlarının bağımsız denetim, hesap verebilirlik, net yatırım politikaları gibi konularda her geçen gün daha da gelişmesini sağlıyor.
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Uluslararası Varlık Fonları Forumu (IFSWF) üyeliğine kabul edildi. Kuruluşunun üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen TVF, uluslararası organizasyonlarda yer almaya başladı. Detaylı bir değerlendirme sürecinden sonra gelen IFSWF üyeliği, uluslararası alanda TVF'ye olan güvenin önemli göstergelerinden birini oluşturuyor.
IFSWF, dünyadaki varlık fonlarının daha yakın iş birliği ve iletişim içerisinde olmalarını sağlamak ve birlikte verimli çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile 2009 yılında Londra'da kuruldu. Bünyesinde ABD, Rusya, Çin, Katar, Singapur, Kanada, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya gibi 28 ülkeye ait 30 ayrı varlık fonu barındıran IFSWF'nin en yeni üyesi Türkiye Varlık Fonu oldu.
Ülke varlık fonlarına uluslararası yatırım ortamında güven duyulmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği Santiago İlkeleri sayesinde IFSWF varlık fonlarının bağımsız denetim, hesap verebilirlik, net yatırım politikaları gibi konularda her geçen gün daha da gelişmesini sağlıyor.
Operasyonlarını dünyadaki en iyi örneklere uygun bir şekilde yapılandıran Türkiye Varlık Fonu, profesyonel yönetim, şeffaflık, performans odaklılık, sürdürebilirlik, risk yönetimi ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket ediyor.
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, TVF'nin IFSWF üyeliğinin uluslararası arenada kendilerine olan güvenin bir yansıması olduğunu belirterek şunları söyledi: "IFSWF gibi prestijli bir uluslararası topluluğa kabulümüz, Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim yapısının ve şeffaflığının dünyanın en iyi yönetişim esasları kullanılarak tasarlanmış olduğunun bir göstergesidir. Türkiye Varlık Fonu'nun objektif ve uluslararası standartlara uygun prensipler ile yapılandırılmış olması dünyanın önde gelen fonlarıyla birlikte yeni ortaklıklar kurmasına zemin hazırlıyor. Türkiye Varlık Fonu global bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir".

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