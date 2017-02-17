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Türkiye üçüncü madalyasını curlingde kazandı
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Türkiye üçüncü madalyasını curlingde kazandı

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling final müsabakaları bugün yapıldı. Kızlarda Rusya ile Türkiye finalde mücadele ederken, erkeklerde ise Rusya ile Hollanda birbirlerine rakip oldu. EYOF 2017'de Türkiye üçüncü madalyasını curlingde kazandı.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling final müsabakaları bugün yapıldı. Kızlarda Rusya ile Türkiye finalde mücadele ederken, erkeklerde ise Rusya ile Hollanda birbirlerine rakip oldu. EYOF 2017'de Türkiye üçüncü madalyasını curlingde kazandı.
Curling erkeklerde Rusya, Hollanda'yı yenerek altın madalyaya uzandı. Kızlarda ise altın madalya yine Türkiye'yi mağlup eden Rusya'ya gitti.

RUSYA RAHAT KAZANDI
Curling kızlar final müsabakasında Türkiye ile Rusya karşılaştı. İlk endde bir sayı üretip öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı. İkinci endde 2 sayı üreten Rusya daha sonra tabelaya dördüncü endde 1 ve beşinci endde 3 sayı daha yazdırarak skor üstünlüğünü ele aldı. Türkiye, altıncı endde 1 sayı üretse de Rusya'nın etkili oyunu skoru 7-2'ye getirdi. Curling kızlar mücadelesinde Rusya altın madalyanın sahibi oldu.

BRONZ MADALYA POLONYA'NIN
Kızlarda bronz madalya mücadelesi de nefes kesti. Polonya ile Norveç'in kıyasıya geçen mücadelesinde altıncı ende kadar durum 3-3 devam ederken, son iki endde Polonya'nın etkili oyunu skoru 5-3'e taşıdı ve Polonya bronz madalya uzandı.

RUSYA, HOLLANDA'YI YENDİ
Curling erkekler final mücadelesi Rusya ile Hollanda arasında oynandı. Çekişmeli geçen maçta Rusya ikinci endde skoru 2-0'a getirdi. Hollanda üçüncü endde 1 sayıyla karşılık verse de Rusya avantajını korudu ve dördüncü endde 2 ve altıncı endde kaydettiği 1 sayıyla maçı 5-3 kazandı. Rusya bu skorla curling erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE MAĞLUP
Bronz madalya mücadelesinde ise Türkiye ile Slovenya karşılaştı. Slovenya adına rahat geçen mücadelede Türkiye skor üretmekte ilk dört endde başarısız oldu. Slovenya'nın birinci endde 2 ve üçüncü endde 3 sayılık performansı maçı kazanmasındaki en önemli etkendi. Türkiye, bronz madalya mücadelesinde rakibine 6-3'lük skorla mağlup oldu ve erkeklerde dördüncü sırayı aldı.
(Doğa Alca - Selçuk Kaya /İHA)

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