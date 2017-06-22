Türkiye turnuvaya veda etti

Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde Türkiye, Yunanistan'la karşılaştı. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında rakibine boş alan bırakan ay-yıldızlılar, sahadan 55-84'lük sonuçla mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde Türkiye, Yunanistan'la karşılaştı. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında rakibine boş alan bırakan ay-yıldızlılar, sahadan 55-84'lük sonuçla mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
Salon: Prag H2 Arena Hakemler: Jasmina Juras xx, Boris Krejic xx, Maj Kazuko Forsberg xx Türkiye: Pelin x 2, Ayşe x 1, Olcay xxx 11, Birsel x, Bahar xx 6, Işıl xx 10, Tuğçe xx 3, Hollingsworth xx 15, Şaziye x, Tilbe x 1, Cansu x 6, Esra x Başantrenör: Ekrem Memnun Yunanistan: Stamolamprou xx 6, Stamati x, Lymoura xx 7, Spyridopoulou xx 3, Maltsi xxx 25, Nikolopoulou x 4, Sotiriou x 3, Kosma x, Spanou xxx 11, Kaltsidou xxx 10, Christinaki xx 9, Fasoula xx 6 Başantrenör: Konstantinos Keramidas 1. periyot: 15-10 (Türkiye lehine) Devre: 30-36 (Yunanistan lehine) 3. periyot: 40-57 (Yunanistan lehine) (Bozhan Memiş /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.