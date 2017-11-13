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'Türkiye terörle mücadele ya da ekonomi...'
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'Türkiye terörle mücadele ya da ekonomi...'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 'Türkiye terörle mücadele ya da ekonomi diye bir seçim yapmak zorunda değil' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Türkiye terörle mücadele ya da ekonomi diye bir seçim yapmak zorunda değil" dedi.
Gedikli yaptığı açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşlarının muhalefet parti kuruluş manifestosu gibi açıklamalar yapmasının ne Türkiye'ye ne de kendilerine faydası olmadığını vurgulayarak, "Uzun yıllardır kredi kuruluşlarının objektif ekonomik tespit yapma ve öneri de bulunmak yerine operasyon yaparcasına motivasyon bozan açıklama metinlerini eleştiriyoruz. Bugün yine bir kredi kuruluşu (JCR) 'OHAL, yabancı yatırımcıların ülkeden çıkışlarına sebep oluyor' ve 'şirket iflasları artacak' şeklindeki operasyon yaparcasına yaptıkları açıklamaları ile haftaya başladık" dedi.
"OHAL kalıcı hale geldi" ifadelerinin tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen Gedikli, "Gerek sayın cumhurbaşkanımız, gerek sayın başbakan, her fırsatta terörle mücadele kapsamında devletin kendine ilan ettiği OHAL'in mücadele sona erdiği anda kaldırılacağını en azından şu konjonktürde bölgede yoğun terör riskleri ortadan kalkması gerektiğini ifade ediyorlar. Ne sosyal, ne ekonomik hayatta vatandaşlarımız ya da yabancılar için OHAL'i hissetmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Terör örgütlerine ilan edilen OHAL neden sürekli gündeme getiriliyor bu ayrıca üzerinde konuşulması gereken bir konu" değerlendirmesini yaptı.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
"Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor ve Türkiye'den para çıkışı var" iddialarının da ayrıca gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Gedikli, şunları dedi:
"Rakamlara bakalım; Türkiye'de ocak-eylül döneminde 114 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 5,9 milyar dolar oldu. Söz konusu işlemlerin yaklaşık yüzde 70'ine (4,1 milyar dolar) yabancılar imza attı.Türkiye orta ve uzun vadede yüksek ekonomik büyüme potansiyeli ve demografik özellikleri nedeniyle yatırımcılar açısından artan cazibesi devam ediyor."
Finansmana erişimin kolaylaşması için hazinenin KOBİ'lere hızlı kaynak aktarımını sağlamak için alınan önlemler torba yasada yerini aldığını hatırlatan Gedikli, şöyle devam etti:
"Özellikle stratejik öncelikli sektörlere özel destekler, faizsiz krediler ve yeni fonlarla girişimcilerimiz desteklenmeye devam edecek. Türkiye özellikle Gezi olayları ve 15 Temmuz'dan sonra siyasi operasyonlar işe yaramadığını görenlerin ekonomide psikolojik fiyatlamalara neden olacak operasyonlarına maruz kalıyor ancak başarıyla atlatıyor. Rakamlar ortada büyüme rakamları dünya sıralamasında ilk 5'te, Avrupa'da 1. sırada büyüme ile 2017'yi kapatacağız. Türkiye terörle mücadele ya da ekonomi diye bir seçim yapmak zorunda değil; mücadele devam edecek ekonomik atılımlarla büyüme, kalkınma ve refahı arttırıcı hamlelerimiz de devam edecek. Asıl tam da şimdi Türkiye'ye yatırım yapmanın zamanı."
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