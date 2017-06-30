Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türkiye Tekvando Milli Takımı, dünya ikincisi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türkiye Tekvando Milli Takımı, dünya ikincisi

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olmayı başardı.

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olmayı başardı.
Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore'nin Muju kentinde 24-30 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı dünya şampiyonasında Türkiye'yi 16 sporcu temsil etti. Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde, milli sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari dünya şampiyonu olurken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, şampiyonada elde ettiği 2 altın ve 1 gümüş madalya ile genel sıralamada 183 ülke arasında 2. sırayı almayı başardı. Ev sahibi Güney Kore, 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile takım halinde zirvede yer alırken, Türkiye'nin ardından Sırbistan 2 altın madalya ile takım halinde dünya 3'üncüsü oldu. Ülkeler sıralamasında Rusya 4., İngiltere ise 5. sırayı aldı. 2015 yılında Rusya'da yapılan son dünya şampiyonasında takım halinde 3'üncü olan Türkiye, 2017'de bu başarısını bir basamak yukarıya taşımış oldu.

DEVLETİN ZİRVESİNDEN TAM DESTEK
Dünya şampiyonasında başarılı olan sporcularımıza devletin en üst kademesi tam destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcular Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs'ı terleri soğumadan telefonla arayarak tebrik ederken, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da madalya kazanan sporcularımızla görüşerek kendilerini kutladı.

ŞAHİN: ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, takım halinde dünya ikincisi olarak kendilerine inananları bir kez daha yanıltmadıklarını söyledi. Şahin, "Tekvandonun ana vatanında düzenlenen ve 183 ülkeden rekor katılımla 971 sporcunun mücadele ettiği bir şampiyonayı geride bıraktık. Güney Kore ev sahibi avantajıyla favori olduğu şampiyonayı önde tamamlamayı başardı. Güney Kore'nin ardından takım halinde 2. olmak çok önemli bir başarıdır. Tarih bunu yazacak. Özellikle bayan sporcularımızın performansı bizleri çok memnun etti. Son dönemde önemli bir çıkışları var. Erkek takımımız ise ağırlıklı olarak genç bir ekiple mücadele etti. Son gün sakatlanmasa Yunus Sarı da madalya kazanmaya çok yakındı. Genel olarak başarılı bir şampiyonayı geride bırakıyoruz" dedi.
Şahin, "Bu başarıda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin, milli takım antrenörlerimiz, sporcularımızın kulüpleri, antrenörleri ve ailelerini kutluyorum. Bizlere her zaman her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a tekvando camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu başarı ülkemizin başarısıdır. Bu başarı, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin sahaya sportif olarak yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Van'da sel felaketi
Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması
Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
Kazdağları'nda yangın
Ege Üniversitesinde FETÖ operasyonu:12 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ayvacık'taki ürküten görüntünün nedeni ne?
Ayvacık'taki ürküten görüntünün nedeni ne?
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evlendi! İşte yılın düğününden kareler
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evlendi! İşte yılın düğününden kareler
Bahçeli'den Akşener'e tepki
Bahçeli'den Akşener'e tepki
Alman siyasetçilerin 'miting' açıklamasına büyük tepki
Alman siyasetçilerin 'miting' açıklamasına büyük tepki
Kılıçdaroğlu: Darbeyi en iyi bilen iki kişi parlamentoya gelip bilgi vermedi
Kılıçdaroğlu: Darbeyi en iyi bilen iki kişi parlamentoya gelip bilgi vermedi
Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesinde konuştu: Bu bir final konferanstır
Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesinde konuştu: Bu bir final konferanstır
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Van'da sel felaketi
Van'da sel felaketi
Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması
Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması
Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı
Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
Kazdağları'nda yangın
Kazdağları'nda yangın
Ege Üniversitesinde FETÖ operasyonu:12 gözaltı
Ege Üniversitesinde FETÖ operasyonu:12 gözaltı
9 terörist daha etkisiz hale getirildi
9 terörist daha etkisiz hale getirildi
Türkiye Tekvando Milli Takımı, dünya ikincisi
Türkiye Tekvando Milli Takımı, dünya ikincisi
Galatasaray kamp için yola çıktı
Galatasaray kamp için yola çıktı
Serinlemek için bin metre yüzdü
Serinlemek için bin metre yüzdü
İstanbul'da inanılmaz olay: Mahalleyi pire bastı
İstanbul'da inanılmaz olay: Mahalleyi pire bastı
Serinlemek için Fırat'a girdiler, kayboldular
Serinlemek için Fırat'a girdiler, kayboldular

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English