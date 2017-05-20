Türkiye serbest güreşte günü 3 madalya ile kapattı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 8. gününde milli güreşçiler 3 madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 8. gününde milli güreşçiler 3 madalya kazandı.

Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler arasında serbest stilde 61, 70, 86 ve 125 kilo güreş müsabakaları gerçekleştirildi.



MİLLİ GÜREŞÇİLER 1 GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYA ALDI

86 kiloda mindere çıkan Selim Yaşar Suriyeli ve Kazakistanlı rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Özbek Rashid Kurbanov'u da yenen Yaşar, finalde İranlı Hassan Yazdanicharati ile karşılaştı. Finalde İranlı rakibine 11-0 yenilen Selim Yaşar gümüş madalya aldı.

70 kiloda mücadele eden milli güreşçi Zafer Dama çeyrek finalde Murtazali Rahmatulla Muslimov'a yenildi. Rakibi finale çıktığı için represaj maçında bronz madalya için Kırgız Ruslan Sadybakasov ile karşılaştı. Rakibini 10-3 yenen Dama bronz madalya kazandı.

125 kiloda mindere çıkan Salim Ercan Kazakistanlı Daulet Shabanbay'a yenildi. Rakibi finale yükseldiği için represaj maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya için Tacikistanlı Farkhod Anakulov ile karşılaşan Salim Ercan rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

61 kiloda mücadele eden Münir Recep Aktaş ilk karşılaşmada İranlı Masoud Esmaeilpoorjouybari'ye yenilerek elendi.



KADINLAR ARASINDA SERBEST STİLDE GÜREŞ MÜSABAKALARI YARIN BAŞLIYOR

Yarın kadınlar arasında serbest stilde 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69 ve 74 kiloda müsabakalar gerçekleştirilecek.

Milli güreşçilerimiz Evin Demirhan (48 kg), Burcu Kebiç (53 kg), Bediha Gün (55 kg), Derya Bayhan (58 kg), Gamze Nur Adakan (60 kg), Hafize Şahin (63 kg), Buse Tosun (69 kg) ve Yasemin Adar (75 kg) yarın madalya için mücadele edecek.

(Kamil Nadirli / İHA)