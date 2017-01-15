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Türkiye şampiyonları belli oldu
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Türkiye şampiyonları belli oldu

Güreşte Türkiye'yi uluslararası arenalarda temsil edecek pehlivanlar, Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda belli oldu.

Güreşte Türkiye'yi uluslararası arenalarda temsil edecek pehlivanlar, Ordu'da düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda belli oldu.
Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. İki gün süren müsabakalarda seyir zevki yüksek birbirinden güzel müsabakalar gerçekleşti. Şampiyonada 125 kilodaki Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü yenebilen çıkmazken 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 70 kiloda Yakup Gör, 86 kiloda Arif Özen 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Mustafa Kaya, 74 kiloda İslam Kılıç ve 97 kiloda Faruk Akkoyun Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca maçlar sonunda elde edilen puanlara göre Ankara ASKİ kulübü şampiyon olurken Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

300 GÜREŞÇİ YARIŞTI
14-15 Ocak tarihlerinde Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün süren Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'ndaki müsabakalarda 29 Süper Lig takımı adına güreşen 300 sporcu toplam 8 sıklette mücadele etti.

TAHA AKGÜL: "2017'NİN İLK ŞAMPİYONLUĞU VE İLK ALTIN MADALYASI"
125 kiloda mindere çıkan Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül finalde rakibinin raporlu olması sebebi ile hükmen galip sayılarak 125 kiloda şampiyonluğa uzandı. Finalin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, yapılan şampiyonanın önemine vurgu yaptı. 2017'nin ilk altın madalyasını ve ilk şampiyonluğunu aldığını ifade eden Akgül, "Gün içerisinde 4 müsabaka yaptım. Final müsabakasında rakibim sakat olduğu için çıkamadı ve şampiyon oldum. Bugün mücadele ettiğim 4 müsabaka bana çok şey kattı, bunlar küçümsenecek müsabakalar değil. Özellikle Olimpiyatlardan sonraki 4-5 ay bizim için çok yoğun geçti. Özellikle ayağımızın yere basması için bu şampiyona bizim için önemliydi. Bundan sonra kapma grip antrenmanlarımız başlayacak bir nevi 2020 hazırlığı olacak. 2017'nin ilk şampiyonluğu ve ilk altın madalyası, inşallah 2017 yılı böyle altın madalyalarla dolu olur" dedi.
Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası düzenlenen madalya töreninin ardından sona erdi.
(Doğan Arzık / İHA)
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