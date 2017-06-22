Türkiye robotik cerrahide Avrupa 4'üncüsü

Bir medya kuruluşunun Sağlık Bakanlığı verilerinden aldığı bilgilere göre, Türkiye'nin robotik cerrahide 4'üncü sırada yer aldığı belirlendi.

Bir medya kuruluşunun Sağlık Bakanlığı verilerinden aldığı bilgilere göre, Türkiye'nin robotik cerrahide 4'üncü sırada yer aldığı belirlendi.

Bir medya kuruluşunun yaptığı analize göre, robotik cerrahide Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada Belçika yer aldı. İkinci sırada İtalya bulunurken, üçüncü sırada İspanya, dördüncü sırada Türkiye ve beşinci sırada ise Almanya'nın bulunduğu tespit edildi. Analize göre robotik cerrahinin üroloji, kadın doğum, kulak, burun, boğaz ve göğüs cerrahisi alanlarında uygulanırken, şu anda kamu ve özel hastaneler dahil toplam 258 robotun cerrahi alanında hizmet verdiği belirlendi. Yılbaşından bu yana sağlık ile ilgili medyaya 900 binden fazla haber yansırken, robotik cerrahi hakkında ise 2 bin 80 haber çıktığı belirlendi.

Robotlar nasıl çalışıyor?

Birçok ülkede kullanımı yaygınlaşan robotik cerrahi sistemi, yapay bir el gibi çalışırken, cerrahın elinin ulaşamayacağı bölgeleri 3 boyutlu ve en ince ayrıntısına girerek görebilmesini sağlayacak. En önemli özelliği, küçük sinir ve damarları ayırt ederek koruyacak. Robot, cerrahın elinin dışarıdaki hareketlerini bire bir hassasiyetle içeriye aktarırken bu sayede ameliyatın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacak.

