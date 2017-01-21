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Türkiye referanduma gidiyor!
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Türkiye referanduma gidiyor!

Yeni anayasa değişiklifi teklifinin tamamı 339 oyla kabul edilirken, Başbakan Binali Yıldırım son sözün millete ait olacağını ve milletin en iyi kararı vereceğini söyledi.

Türkiye tarihi bir virajı daha geride bıraktı! Tarihinde ilk kez darbeler anayasasında kökten değişiklik yaparak Türkiye için yeni bir yönetim sistemi getiren yeni anayasa teklifi Meclis'ten geldi. 

AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı; 5 oy boş çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda referandum aralığındaki 339 oy ile kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı. İşte Yıldırım'ın o açıklamaları:

"Biz burada vekiller olarak bize düşeni yaptık, işin asıl sahibine tevdi ediyoruz. Şimdi söz milletindir, karar milletindir. Yetki milletindir, mühür milletin elindedir. Milletimiz bu konuda son sözü söyleyecek, son kararı verecektir.

Türk milleti, cumhuriyeti, cumhuriyetin değer ve kazanımlarına aşık bir millettir. Böyle engin bir feraseti ve basireti olan milletin ferdi olmak, hepimizin gurur meselesidir, onur meselesidir. Bu aziz millet 23 Nisan'da bu yüce Meclis'i kurdu. Bu yüce millet 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti; korudu, kolladı bugünlere getirdi. 15 Temmuz gecesi bu necip millet, Gazi Meclis'i ile birlikte ülkesini canı pahasına korudu, dünyanın taktirini kazandı.

"MİLLET EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Millet önüne her sandık geldiğinde her zaman istisnasız en doğru kararı verdi. Şundan şüpheniz olmasın. Millet bu anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı mutlaka verecektir. Milletimiz sandığa gidecek, aklıyla vicdanıyla oyu kullanacaktır. Milletimizin verdiği karar en isabetli karar olacaktır."

DÜN GECE KABUL EDİLEN TEKLİF MADDELERİ

12. maddeyle yeniden başladı. 12. maddeye 342 evet, 138 hayır oyunun yanı sıra 2'şer boş ve geçersiz oy da kullanıldı. Teklifin 12. maddesi, "olağanüstü hâl yönetimi" başlığı altında, cumhurbaşkanın olağanüstü hâl ilânını düzenliyor.

13. madde de 343 evet oyuyla kabul edildi. 136 kişi ret oyu verirken; 3 oy boş, 2 oy da geçersiz kullanıldı. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını düzenleyen 13. madde, ancak savaş halinde, askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemelerin kurulabilmesini hükme bağlıyor.

342 evet oyuyla kabul edilen 14. madde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adını, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştiriyor. 139 kişinin ret oyu verdiği madde, aynı zamanda üye seçimini de düzenliyor.

Son olarak TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, bütçe ve kesinhesapla ilgili 15. maddesi görüşüldü. Maddenin oylamasında 342 evet, 141 ret oyu kullanıldı.

15. maddeye göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak. Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterecek. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamayacak.

Teklifin 16. maddesi 342 kabul, 141 ret oyu aldı. Bu madde, Bakanlar Kurulu'nu kaldırıyor. "Sıkıyönetim", "Askeri Yargıtay", "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi", "tasarı", "kanun hükmünde kararname" ibareleri de çıkarılacak.

17. madde 341 kabul, 139 ret oyu aldı. Bu maddeye göre, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

18. madde 343 evet oyuyla kabul edildi. 142 ret oyu geldi. 18. madde, teklifteki maddelerin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini düzenliyor.

İLK TUR GÖRÜŞMELERİ

Perşembe günü kabul edilen maddelere göre, "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor.

Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.


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