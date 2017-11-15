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Türkiye onu 'Ayla' ile tanıdı: Şimdi yoğun bakımda
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Türkiye onu 'Ayla' ile tanıdı: Şimdi yoğun bakımda

'Ayla' filminde anlatılan hikayesi ile herkesi duygulandıran Kore Gazisi emekli astsubay Süleyman Dilbirliği'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

'Ayla' filminde anlatılan hikayesi ile herkesi duygulandıran Kore Gazisi emekli astsubay Süleyman Dilbirliği'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
Türkiye'den Kore'ye 1950 yılında giden askerler arasında olan ve küçük bir kız çoğununa savaş sırasında hem anne hem baba olan Süleyman Dilbirliği'nin hikayesini anlattığı Ayla filmi izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı. Filmde anlatılan hikaye ile hafızalara kazınan Astsubay Süleyman Dilbirliği'den kötü haber geldi. Türkiye'nin sevgisini kazanan Dilbirliği, solunum yetmezliği nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Bugün de hastanenin Başhekimi, Kore Gazisi Dilbirliği'nin durumu hakkında Doç. Dr. Hasan Kayabaşı bir açıklama yaptı.
Başhekim Doç. Doktor Hasan Kayabaşı,"Süleyman bey ilk olarak hastanemize 9'uncu ayın sonlarında üroloji kliniğine skrotal apse şikayetiyle başvurarak yatırılmıştı. Tedavisi düzenlenmişti yaklaşık 15 günlük yatış sürecinden sonra tamamen şifa ile taburcu edildi. Bundan sonra tekrarlayan yaklaşık bir hafta öncede bize tekrar apsenin tekrarlaması ve bilinç problemiyle başvurmuştu. Üroloji kliniğinde tekrar tedavisine başladık. 2 gün süren tedavinin sonucunda solunum sıkıntısının gelişmesi üzerine yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım ünitemizde önceki günde solunum patentinin daha bozulması üzerine mekanik ventilasyona bağlanarak tedavi süreci devam etmekte" şeklinde konuştu.

" SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMAKTA"
"Sağlık durumu ciddiyetini korumakta" diyen Doç. Dr. Kayabaşı,"Tabi bizim için önemli bir şahsiyet. Ancak şunu bildirmek istiyorum ki üzülerek, sağlık durumu halen ciddiyetini korumakta. Mevcut imkanlar açısından, ilgili uzmanlar tarafından bütün tedavisi düzenli olarak yapılmakta ve takibi yapılmaktadır. İyileşmesini ümit ediyoruz. Toparlanmasını ümit ediyoruz ve bu yönde gerekli her şeyi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz ancak halen sağlık durumu ciddiyetini korumakta. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanımız tarafından da bire bir takip edilmekte" dedi.
(Mustafa Esen - Metin Başar/İHA)
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